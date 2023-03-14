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"Такі люди повинні жити": у Бахмуті загинув військовий та оператор "Суспільного"

14 березня 2023, 16:15
У українського військового Олексія Ольховика залишилася дружина та донечка Єва. Дівчинці ще навіть не виповнився рік.
Алексей Ольховик
У Бахмуті загинув український військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик / Коллаж фото facebook/Алексей Ольховик, facebook/Анастасия Жук

Російські окупанти вбили українського військового та оператора "Суспільного" Олексія Ольховика. Чоловік пішов захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомила його колега Анастасія Жук.

У Олексія був свій позивний – "Фокус". Він героїчно захищав українські землі, ризикуючи власним життям. Він загинув 13 березня у Бахмуті.

"Вчора у Бахмуті загинув мій близький друг. Захисник України. Воїн. Мій перший в житті оператор Олексій Ольховик … Я тобі казала, що ти будеш писати некролог про мене, а не навпаки. Бо такі люди як ти повинні жити … Наше перше відрядження було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б, напевно, і не пішов би на війну повномасштабну. І знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді", - написала Анастасія.

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Дівчина згадала, що до початку повномасштабного вторгнення вона з Олексієм їздили на Світлодарську дугу, у Красногорівку, Мар’їнку та Авдіївку. Вони хотіли зняти фільм і навіть почали вже писати сценарій та малювати розкадровки.

За даними "Суспільного", Олексій Ольховик після 24 лютого долучився до 241-ї бригади тероборони Києва. Згодом він відправився на фронт на Донеччину. У вересні 2022 року у Олексія було мінно-вибухове поранення. Він лікувався близько місяця, після чого повернувся у Бахмут.

У Олексія залишилась дружина та дочка

У Олексія залишилась дружина та донька Єва. Його маленькій донечці ще навіть не виповнився рік.

Дружина Олексія Інна Ольховик опублікувала його щасливі фото з дочкою та присвятила вірш.

"Як ми любили – знають тільки Боги.

Як ми страждали – знаємо тільки ми.

Адже ми пройшли з тобою всі негаразди,

А смерть переступити не змогли...

Спасибі, милий, що ти був на світі!

Дякую за те тебе, що ти любив."

Алексей Ольховик
У Бахмуті загинув український військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик / Facebook/Інна Ольховика

Олексій Ольховський - 49-й загиблий на війні медійник

За даними Інституту масової інформації Олексій Ольховик став 49-им медійником, який загинув внаслідок війни. З них 8 втратили життя під час виконання журналістської діяльності, 41 - у бойових діях або внаслідок ракетних обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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