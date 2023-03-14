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"Запахло смаженим": окупанти готуються до "евакуації" колаборантів та їх сімей - Верещук

14 березня 2023, 00:33
Російські окупанти планують вивезти з окупованих територій в РФ певні категорії працівників окупаційних адміністрацій.
Ирина Верещук, российские оккупанты
Ирина Верещук, российские оккупанты / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти готуються до "евакуації" та вивозу своїх сімей. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Окупанти планують евакуювати колаборантів та членів їх родин. Підготовку вони почали заздалегідь, щоб не повторити сценарій Харківщини, коли росіяни забули попередити про свою втечу не лише колаборантів, а й самих же російських військових.

"Окупанти на ТОТ почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей. Запахло смаженим",– сказала Верещук.

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Контрнаступ ЗСУ

Радник головнокомандувача армією України Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше розповів про те, що ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції після того, як буде отримана важка бронетехніка від Заходу. Крім того, військам потрібно вирішити питання з постачанням боєприпасів і логістикою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що сили оборони України підуть у контрнаступ вже за 2 місяці. Подоляк також нагадав про потребу українських військ у озброєннях і боєприпасах.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що ЗСУ на Луганщині зможуть перейти в контрнаступ вже за 2-3 тижні. На думку чиновника, за цей період часу вони зможуть зібрати потрібні для наступу резерви.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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