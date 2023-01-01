HIMARSи прилетіли під бій курантів: ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці з сотнями окупантів

У підвалі навчального закладу, де ховалися окупанти, був склад російських боєприпасів.

ЗСУ знищили базу окупантів у Макіївці / колаж фото Вікіпедія, telegram / horevica

ЗСУ відправили "подарунки" окупантам прямо під час бою курантів в ніч з 31 грудня на 1 січня. HIMARSи прилетіли прямо в будівлю в Макіївці, де зібралися сотні ворожих солдатів. Про це повідомляють в Мережі.

"Подарунок" був такий яскравий, що від місцевого 19-го ПТУ, де і знаходилися бійці "2-ї армії світу", взагалі нічого не залишилося. HIMARSи зрівняли будівлю з землею.

"У бурсі знаходилася величезна кількість особового складу росіян. І вбили їх рівно о 00:00. Мій інсайдер сидів за столом і рівно в "куранти" вилетіло скло в будинку. Щасливий друг подзвонив вранці. Каже, без скла, але з прекрасним настроєм", - повідомляє користувач соцмережі.

ЗСУ знищили базу окупантів у Макіївці / скріншот

ЗСУ знищили базу окупантів у Макіївці / скріншот

Інші користувачі соцмереж підтвердили "прильоти" і кажуть, що їх було всього три - о 23:57, 23:59 і 00:00 годин.

Також місцеві жителі стверджують, що вся місцевість навколо навчального закладу була всіяна трупами, їх вивозили як мінімум з ночі до обіду. Повідомляється, що після "прильотів" почали детонувати російські боєприпаси.

"Був у лікарні, везли поранених пачками. Один із солдатів говорив:"З 600, дай Бог, 100 залишилося". Вранці їхав, ще діставали з-під завалів тіла. У підвалі був склад БК", - пише місцевий житель.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували ексінкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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