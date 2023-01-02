Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах в Макіївці: там могла загинути "еліта" мобілізованих в РФ

У Макіївку могли передислокувати окупантів, які повинні були стати кістяком угруповання військ РФ на Сході України.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах в Макіївці/ Telegram, скрін

У Генштабі Збройних сил України підтвердили нанесення удару по профтехучилищу в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Удар був здійснений 31 грудня.

Про це йдеться у щоденному звіті Генштабу у понеділок, 2 січня. Зазначається, що втрати загарбників ще підраховуються.

"31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

У Макіївці могла загинути "еліта" мобілізованих

У той же час військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначає, що у знищеному ПТУ в Макіївці могла перебувати "еліта" російських мобілізованих окупантів – спеціалісти зі зв’язку та військові інших важливих спеціальностей. Їх передислокували у це місто, тому що вважали його тиловим відносно фронту.

"Вони повинні були стати кістяком угруповання військ на Сході України. Це були "елітні" мобілізовані, які пройшли вишкіл", – сказав експерт в ефірі телеканалу "Еспресо".

Загарбники не розраховували на те, що цей об’єкт може бути уражений, каже Киричевський. За його словами, на це вказує інформація, що частина російських військових врятувалася, коли перед самим ударом вийшла подивитися на феєрверк. Про такий порятунок частини окупантів розповіли російські пропагандисти.

"Тобто цим фактом вони визнають, що не очікували взагалі, що ЗСУ можуть завдати удару по цій військовому об’єкту", – зазначає експерт.

Роспропаганда назвала причиною удару мобільні телефони

Тим часом російські пропагандисти почали говорити, нібито вони знайшли причину знищення казарми з мобілізованими військовими РФ у Макіївці. Такою причиною вони називають активне використання окупантами мобільних телефонів. Мовляв, це дозволило українським військовим визначити, що у приміщенні ПТУ велике скупчення російських військових. Про такі висновки повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на так званих "правоохоронців" псевдореспубліки "ДНР".

Удар по окупантах у Макіївці

У ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було нанесено удар по ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівля місцевого професійно-технічного училища №19 була повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і було поранено 300 окупантів. У мережі повідолялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що був нанесений удар. Проте вони заявили, нібито у результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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