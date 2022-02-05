"Ми єдині з Україною": держсекретар США опублікував відео на підтримку Києва

Ентоні Блінкен підтримав Україну / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен опублікував відео на підтримку України. Разом з головним американським дипломатом непохитну підтримку нашій країні висловила низка європейських політиків.

На відео, опублікованому в Twitter Блінкена, навели цитату про те, що НАТО закликає Росію до деескалації. Однак на вимоги, що суперечать принципам Альянсу, там не погодяться.

"США, наші союзники й партнери єдині з Україною. Разом ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання цієї ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність і суверенітет України повинні бути захищені", – йдеться у повідомленні.

Разом із США Україну підтримали Данія, Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія, Болгарія, Естонія, Велика Британія, Канада.

Наприкінці відео з'явилися фотографії іноземних політиків з українськими та напис: "Ми єдині з Україною".

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Як повідомляв Главред, раніше держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив про те, що превентивні санкції проти Росії не запроваджуватимуть. Він вважає, що нові санкції проти режиму Володимира Путіна можуть призвести до втрати стримуючого ефекту.

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