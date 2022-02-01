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Гарантії безпеки: Блінкен в розмові з Лавровим зажадав негайно відвести війська від кордонів

1 лютого 2022, 18:25

Блінкен закликав Росію до негайної деескалації і відведення військ і техніки від кордонів України.

Лавров, Блінкен
Лавров і Блінкен / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 1 лютого.

Як повідомляє пресслужба Держдепартаменту США, в ході бесіди Блінкен заявив про готовність продовжити переговори щодо "гарантій безпеки".

"Сергій Лавров поінформував про письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо безпеки. Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі і спільно з союзниками і партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Негайне відведення військ від кордону України

Блінкен закликав Росію до негайної деескалації і відведення військ і техніки від кордонів України.

Він також підкреслив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі і серйозні наслідки, і закликав Росію йти по дипломатичний шлях.

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У той же час держсекретар США підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику і союзи.

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Візит Блінкена в Україну

Як відомо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а потім відправиться до Берліна для переговорів з союзниками. Потім держсекретар США поїхав до Женеви на зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо тільки напередодні. Після агресивних заяв Кремля і новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

"Ми знаємо, що у Росії існують плани, як дуже швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко прийняти і реалізувати подальші агресивні дії проти України", - заявив Блінкен.

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