'Друзі зі сталі': Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна у війні проти України

Путін і Сі Цзіньпін пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

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Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели зустріч у Кремлі / Колаж: Главред, фото: скріншот

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РФ і Китай зібралися протистояти впливу США

Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення стратегічного партнерства

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни, заявив про підтримку Росії та назвав російського диктатора Володимира Путіна союзником у побудові нового світового порядку, в якому США більше не домінують. Також лідери двох країн підтвердили спільну позицію щодо війни проти України.

Як пише Reuters, Путін і Сі Цзіньпін пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

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У спільній заяві після переговорів лідери Китаю і Росії зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований "лише шляхом усунення його першопричин". Це формулювання чітко повторює ключові меседжі російської пропаганди, якими Кремль виправдовує розв'язання повномасштабної війни. Першопричинами вторгнення в Україну в РФ називають "загрозу розширення НАТО", "дискримінацію російськомовних", а також утиски російської мови, культури та ЗМІ в Україні.

"Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту, - надає Путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну". Сі також заявив, що Росія і Китай повинні бути "справжніми сталевими друзями, загартованими в сотні випробувань", - йдеться в повідомленні.

Сі та Путін пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і "рішуче протидіяти курсу Вашингтона на подвійне стримування" Китаю та Росії.

​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Лідери також засвідчили намір особисто контролювати ключові напрямки співробітництва і домагатися зростання обсягів торгівлі та інвестицій до 2030 року.

Крім того, 8 травня Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Зазначимо, Китай є найбільшим торговельним партнером Росії та надав Москві економічну підтримку, яка допомогла їй впоратися із західними санкціями.

Сі Цзіньпін і Путін зустрічалися десятки разів і підписали "безмежне партнерство" в лютому 2022 року - менш ніж за три тижні до того, як Путін направив свої війська в Україну.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними української розвідки і СБУ, Китай постачає Росії артилерійські снаряди, порох і долучається до виробництва зброї на її території.

18 квітня Міністерство закордонних справ Китаю спростувало такі звинувачення. Як передає Reuters, представник Лінь Цзянь назвав слова Зеленського необґрунтованими.

Водночас ексспівробітник західної розвідки повідомив агентству, що близько 200 китайських військових воюють на боці Росії в Україні. Двоє американських чиновників підтвердили, що таких солдатів більше сотні. Зеленський також заявив про понад 150 китайців, причетних до бойових дій, і зазначив, що двох із них нещодавно взяли в полон українські сили.

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