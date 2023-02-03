HIMARS зможе стріляти удвічі далі: США надішлють снаряди з GPS-наведенням не раніше жовтня - ЗМІ

Ракета наземного базування з боєголовкою, яка буде замовлена у компанії Boeing, стане частиною нового пакету військової допомоги Україні.

США оголосять про новий пакет допомоги для України / Фото Вікіпедія

Новий пакет військової допомоги від США, про який повинні оголосити в п'ятницю, 3 лютого, у Вашингтоні, включатиме ракету наземного базування з боєголовкою, яка буде замовлена у компанії Boeing. Перші поставки займуть близько дев'яти місяців після того, як буде укладено контракт. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційних осіб.

Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки. За словами одного з чиновників, на початковому етапі на це буде виділено не більше 200 мільйонів доларів.

У п'ятницю також буде оголошено про виділення додаткових $ 475 млн в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї із запасів Міноборони. Ця зброя, як правило, поставляється значно швидше.

Зокрема, мова йде про додаткові протипіхотні міни Claymore, зимові парки, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання для підтримки ракет Patriot і наплічні ракетні пускові установки Mk 153.

Що відомо про ракети наземного базування компанії Boeing

Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметра ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, що вже знаходиться на озброєнні Збройних сил України.

Нова боєголовка ракети Boeing тричі випробовувалася з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB. За словами представника галузі, знайомого з результатами випробувань, вона пролетіла 130 кілометрів і вразила ціль в межах 102 сантиметрів від її GPS-цілі. Це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що випускаються з пускових установок Himars.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення ознаменує перший продаж зброї.

Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, раніше видання Reuters писало з посиланням на американських чиновників, що США готують пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше може включати ракети більшої дальності до 150 кілометрів. Йдеться про бомби GLSDB з радіусом дії до 150 км.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Це рішення Байдена підтримали в Білому домі.

Генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

Ракети GLSDB - що про них відомо Ракета GLSDB - це новітня розробка американської компанії Boeing і шведської SAAB. Абревіатура розшифровується як "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. GLSDB складається з серійної авіаційної бомби GBU-39, яка багато років стоїть на озброєнні армії США, та двигуна ракети M26 для РСЗВ натовського калібру. Основні характеристики GLSDB: маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - до 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS. Ця зброя здатна вражати противника на дальності до 150 кілометрів.

Наразі новий тип ракет ще не стоїть на озброєнні жодної країни. Фінальні випробування GLSDB пройшли лише в 2015 році, після чого компанія Boeing не отримувала замовлення на цю зброю. Для України ракети GLSDB могли б стати абсолютно новою можливістю обстрілювати цілі росіян в окупованому Криму, а також на віддалених ділянках Донецької та Луганської областей. Наприклад, в зоні ураження опинився б Джанкойський аеродром, авіабаза росіян в Чаплинці та військові склади на Донбасі, куди росіяни доставляли зброю ще з 2014-го року.

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