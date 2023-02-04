Ракети з дальністю 150 км і удари по Криму: у США заявили, що Україна вирішить питання сама

США надали Україні можливості для проведення ефективних операцій на полі бою для відбиття російської військової агресії, сказали в Пентагоні.

Україна сама вирішить, чи завдаватиме ударів по окупантах РФ у Криму бомбами GLSDB - Пентагон / Колаж Вікіпедія, SAAB

Україна в контексті надання США далекобійних бомб GLSDB з дальністю пуску 150 кілометрів сама вирішить, чи будуть ЗСУ завдавати ударів такою зброєю по військових об'єктах російських військ в окупованому Криму. Вашингтон надав Києву можливості ефективно боротися із загарбниками на полі бою. Про це заявив американський бригадний генерал Патрік Райдер.

Під час пресконференції Пентагону у відповідь на питання журналістів про те, чи можуть сили оборони України завдавати ударів по окупантах РФ в захопленому Криму, використовуючи бомби GLSDB з дальністю 150 км, він сказав, що рішення щодо всіх військових операцій держави Київ ухвалюватиме самостійно.

Також він додав, що надані боєприпаси дозволять Україні вражати об'єкти російських окупантів на великій відстані в рамках нових операцій з оборони та звільнення своїх територій.

"Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив Патрік Райдер.

Далекобійні ракети GLSDB для України

Представник Пентагону Патрік Райдер 3 лютого оголосив про надання США Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів. Києву поставлять протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для артилерії, а також далекобійні ракети GLSDB, дальність яких становить 150 кілометрів.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше зазначив, що ракети GLSDB - одна з важливих складових, здатних забезпечити ЗСУ перевагу у війні з агресором Росією. Крилата ракета з бойовим радіусом дії допоможе вражати ворожі цілі на великій відстані.

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Військова допомога від США: