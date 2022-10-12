"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити Дрезден

Висловлюваннями Олени Дірксен вже зацікавилася поліція / скріншот

У німецькому Дрездені росіянка закликала диктатора Володимира Путіна завдати ракетного удару по площі міста. Її розлютив мітинг українців, які 10 жовтня вийшли на мітинг, щоб привернути увагу громадськості до масованого російського ракетного удару по Україні.

Відео із закликом бомбити Дрезден росіянка опублікувала в соцмережі.

"Володимиру Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас, в Дрездені, теж можна один раз [вдарити] (неценз. - ред.) гарненько", - висловилася авторка відео.

Виявилося, що войовнича жінка - це Олена Дірксен родом з російського Таганрога. Вона живе в Німеччині вже 20 років і володіє російським рестораном "Родіна" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксонія, Німеччина) у Мітвайді, недалеко від Дрездена. До слова, в меню закладу є навіть український борщ.

Дірксен закликала Путіна бомбити Дрезден / скріншот

Після її висловлювань люди масово ставлять ресторану низький рейтинг. У відповідь вона з награною байдужістю заявила, що "антиреклама — теж реклама". Але свою сторінку в Instagram Дірксен все ж таки видалила.

Поліція вже перевіряє неадекватні висловлювання жінки.

На витівку росіянки відреагував російський журналіст Олександр Невзоров.

"Тут все зрозуміло і передбачувано. За кілька днів заплакану та скривджену на весь світ дурочку вирахують, ввічливо витягнуть і видворять з Німеччини, пошлють "на батьківщину", в дорогоцінну для неї ср*нь Саранська або іншого Полужопінска. Але! "Вата", що проникла у вільний світ, залишається проблемою. Її багато, і вона продовжує псувати повітря в Римі, Берліні та інших містах планети", - написав Невзоров в Telegram.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася з українок та знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко - задоволена усмішка на обличчі громадянки країни-агресора змінилася на кислу міну.

Раніше в столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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