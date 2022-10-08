УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Дістав Путін зі своїми ювілеями": у росіян почалася паніка після руйнування Кримського моста

8 жовтня 2022, 09:28

Частина росіян істерить і звинувачує Путіна, що той "нічого не бачить", частина злякалися можливостей українських військових.

Крымський мост горит
У росіян почалася паніка після руйнування Кримського моста/ Telegram

На Кримському мосту вранці 8 жовтня почалася сильна пожежа після вибуху, а частина конструкції обвалилася у море.

У громадян РФ почалася паніка після вибуху на Кримському мосту. Дехто перелякався тих можливостей, які є в української армії, дехто почав звинувачувати російського диктатора Володимира Путіна в ігноруванні всього навколо, дехто навіть почав сипати погрозами у бік Києва, пропонуючи "вдарити по центрам прийняття рішень" або по мостах на підконтрольній Україні території.

Проте більшість російських коментаторів у соцмережах дезорієнтовані, не можуть зрозуміти, що сталося, і бідкаються, що у російському інформаційному полі повидаляли з інтернету усі відео, які могли б хоч якось пролити світло на причину руйнування Кримського моста.

Главред зібрав реакції росіян у соцмережах на вибух та руйнування Кримського мосту.

Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram

При цьому українці відреагували на пожежу та руйнування Кримського мосту з радісним піднесенням. Наші співвітчизники почали писати у коментарях в соцмережах, що сьогодні дуже добрий ранок, дякували ЗСУ і жартували, що це такий подарунок до вчорашнього ювілею російського диктатора Володимира Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 70 років.

Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram
Крымский мост
Крымский мост / Telegram

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Керченський міст Кримський міст новини Криму
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:32

"Бавовна" на Кримському мосту: у РФ назвали причину, опубліковані кадри вибуху

09:28

"Дістав Путін зі своїми ювілеями": у росіян почалася паніка після руйнування Кримського моста

09:05

Паніка в Криму: Керченський міст закрили після потужної "бавовни"Відео

08:53

Новий наратив російської пропагандиПогляд

08:31

Потужний вибух і обвал прольотів: подробиці "бавовни" на Кримському мостуВідео

Реклама
08:30

Кімнатна квітка мільйонер: які квіти приносять удачу і грошіВідео

08:19

Знищили 110 росіян: ЗСУ "розмолотили" окупантів на півдніВідео

08:03

Путіна не приберуть, але процес транзиту влади в Росії вже почався - експертВідео

08:00

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

07:16

Горить Кримський міст: піднімається величезний стовп чорного диму, рух перекритийВідео

06:14

Похорон Путіна відклали до середини листопадаПогляд

06:00

Росія може розпастися на два-три десятки держав, бунти можуть початися з Чечні - КочетковВідео

05:50

Українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого стрибка температуриВідео

05:25

Стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

05:07

День юриста 2022 в Україні: яскраві листівки та красномовні привітання до святаФото

05:00

Армія України поставила війська РФ перед складним вибором і може відкрити третій фронт – ЖдановВідео

04:24

"Петросян у пачці": Волочкова зі спаленим волоссям стала посміховиськом

03:55

Як прибрати катишки з одягу без машинки за 30 секунд: 5 ефективних способів

03:20

Найсмачніший і дуже легкий листковий салат Мурашник: вишуканий рецепт за 10 хвилинВідео

02:21

Військовий експерт розповів, чому оборона ворогів розвалюється швидше ніж очікувалося

Реклама
01:40

Російська економіка почала відмирати: санкції та мобілізація заганяють її у глухий кут - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучитиВідео

07 жовтня, п'ятниця
23:52

Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігтиВідео

23:23

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війніВідео

23:21

Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопадіВідео

22:55

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

22:17

Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

22:04

Масове дезертирство під Херсоном: "елітні" війська Путіна розбігаються з передовоїВідео

21:32

Чому ніколи не можна пити чай з ложкою в чашці: заборони, про які ніхто не знавВідео

21:29

Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного ударуВідео

21:23

Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями ЛуганщиниВідео

21:06

Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною СоколовоюВідео

20:46

Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктівВідео

20:41

Обізнані люди додають м'яту не тільки в чай: як використовують чудодійну рослину

20:19

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:17

У Лимані виявили більш ніж 200 могил та братське похованняВідео

20:16

Ворогів чекає "котел смерті": астролог приголомшила прогнозом щодо війни в УкраїніВідео

20:10

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

19:42

"Довгих років в'язниці": у Чехії "Путіна" поклали в труну і креативно "привітали" з 70-річчямВідео

19:27

Над Києвом зроблять купол, що захищає від дронів-камікадзе-чиновники мерії

Реклама
19:25

Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

19:22

"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

19:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

18:57

РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на КиївВідео

18:51

Курва Меркель навіть не приховує, що продалася Путіну з потрохамиПогляд

18:43

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

18:25

"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"Відео

17:43

Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

17:41

Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрівВідео

17:10

Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти