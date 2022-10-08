"Дістав Путін зі своїми ювілеями": у росіян почалася паніка після руйнування Кримського моста

У росіян почалася паніка після руйнування Кримського моста/ Telegram

На Кримському мосту вранці 8 жовтня почалася сильна пожежа після вибуху, а частина конструкції обвалилася у море.

У громадян РФ почалася паніка після вибуху на Кримському мосту. Дехто перелякався тих можливостей, які є в української армії, дехто почав звинувачувати російського диктатора Володимира Путіна в ігноруванні всього навколо, дехто навіть почав сипати погрозами у бік Києва, пропонуючи "вдарити по центрам прийняття рішень" або по мостах на підконтрольній Україні території.

Проте більшість російських коментаторів у соцмережах дезорієнтовані, не можуть зрозуміти, що сталося, і бідкаються, що у російському інформаційному полі повидаляли з інтернету усі відео, які могли б хоч якось пролити світло на причину руйнування Кримського моста.

Главред зібрав реакції росіян у соцмережах на вибух та руйнування Кримського мосту.

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

При цьому українці відреагували на пожежу та руйнування Кримського мосту з радісним піднесенням. Наші співвітчизники почали писати у коментарях в соцмережах, що сьогодні дуже добрий ранок, дякували ЗСУ і жартували, що це такий подарунок до вчорашнього ювілею російського диктатора Володимира Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 70 років.

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Крымский мост / Telegram

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

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