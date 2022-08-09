УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплата

9 серпня 2022, 13:11

Туристка з країни-агресорки РФ на вулиці переслідувала українських біженок і ображала Україну. Якщо коротко, подорожувати Австрією тепер їй буде складніше.

Росіянка в Австрії
Росіянка в Австрії провокувала українок і нарвалася на розплату / скріншот

У Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко - задоволена усмішка на обличчі громадянки країни-агресорки змінилася на кислу міну.

Спочатку на кадрах росіянка єхидно посміхається і питає у дівчат з України, чий Херсон. Потім стверджує, що в окупованому місті проводять референдум про приєднання до РФ і посилає на три літери Україну. Ситуація очевидно її забавляє.

Втім пізніше росіянка оцінила всі наслідки свого вчинку. Вона в істериці записала відео і повідомила, що Booking скасував її бронювання у Відні та заблокував сторінку хамки з Росії.

"Задоволені? Ви споганили мені всю відпустку", - сказала туристка з країни, яка завдяки своїй агресії проти України стала ізгоєм у всьому світі.

Як повідомляв Главред, у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

В одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Раніше українська телеведуча Анна Олицька розповіла про те, що в Німеччині на неї напали з кулаками і матами росіяни після того, як її син вигукнув "Слава Україні".

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона беженцы російські туристи новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:10

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

13:57

У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

13:56

ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

13:55

"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасамиВідео

13:16

У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARSВідео

Реклама
13:11

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплатаВідео

13:00

Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

13:00

Гороскоп на завтра, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

12:41

Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війниВідео

12:35

Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

12:35

Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реакторВідео

11:58

На початку війни Зеленський був готовий особисто розмовляти з Путіним: Подоляк розповів, чому все змінилосяВідео

11:50

Помер японський модельєр Іссей Міякі

11:47

Україна зробила неймовірне: Волкер оцінив успіхи ЗСУ та дав прогноз щодо термінів війниВідео

11:20

Успенська втекла з Росії після скандалу з побиттям

11:04

РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка БританіїВідео

10:58

У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР": що заявили

10:51

Эйдман розповів, якою буде Росія після поразки УкраїніВідео

10:25

"Накопичив дружині на Ладу": в Україні ліквідували 24-річного окупанта з Хакасії

10:12

"Я п'ять сімей утримую": Арестович розповів про свої доходиВідео

Реклама
10:08

60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ: результати опитування

10:00

До сліз: шведський телеканал показав виступ українського оркестру в Стокгольмській філармонії і кадри війниВідео

10:00

Пальне, реанімобілі та школи. Як ОККО допомагає країні під час війни актуально

09:42

Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

09:39

"Воювати будемо до останнього росіянина": Подоляк озвучив терміни закінчення війни в Україні

09:36

Не потрібно скуповувати долар: у Нацбанку розповіли українцям, як зберегти гроші

09:25

Блеф Росії на Запорізькій АЕС, або Як Путін хоче зробити з України терориста замість себеПогляд

09:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

08:54

"Патологічний боягуз": експерт пояснив, чи хворий Путін і кому вигідні чутки про його швидку смертьВідео

08:40

Еліта армії РФ стала добривом в Україні: ЗСУ розбили полк десантників з Костроми

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

07:58

"Дружина хоче свій сад біля будинку": російський учитель зібрався "освоювати" Запоріжжя

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон

07:22

ЗСУ на Півдні за добу знищили ЗРПК Панцир-С1 та понад 20 окупантів

06:47

Окупанти два місяці не забирали тіло: ЗСУ збили кращого російського пілота вертольота Ка-52

06:12

Чому Китай і США чубляться за ласий шматок - ТайваньПогляд

06:00

Китай чекає розвалу Росії, щоб отримати над нею контроль — Тарас ЧорновілВідео

05:45

Вріже пекло +38°: синоптик розповів, коли чекати максимальної спекиВідео

05:20

Чудові булочки та рулет з маком на Медовий спас 2022: 2 найшвидших рецептаВідео

05:15

Викликає депресію та руйнує особисте життя: чому вдома не можна тримати фіалку

Реклама
04:19

Соковита Елізабет Херлі похвалилася тілом в лазуровому бікіні

04:02

Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

03:18

Друг і суперник Олександра Еллерта по шоу Холостячка Андрій Рибак показав, як виглядав в 16 років

02:47

Прокляття Траволти: померла кінокохана актора - головна героїня Бріоліну Олівія Ньютон-Джон

02:40

Експерт пояснив, коли Росія буде безпечною для України і світуВідео

02:10

Осінь прилетить рано: синоптики розповіли, коли чекати холодини і перших морозів в УкраїніВідео

02:03

Військовий експерт пояснив, чому удари ЗСУ по Каховському мосту небезпечні для окупантівВідео

01:41

Євген Клопотенко розповів про близьку дружбу зі Златою Огневич, яка змушує його червоніти

01:33

Секрет соковитого фаршу розкритий: винахідливі господині додають в нього цукор

00:53

Молодша сестра Кейт Міддлтон успадкує шотладнський титул

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти