Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплата

Росіянка в Австрії провокувала українок і нарвалася на розплату / скріншот

У Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко - задоволена усмішка на обличчі громадянки країни-агресорки змінилася на кислу міну.

Спочатку на кадрах росіянка єхидно посміхається і питає у дівчат з України, чий Херсон. Потім стверджує, що в окупованому місті проводять референдум про приєднання до РФ і посилає на три літери Україну. Ситуація очевидно її забавляє.

Втім пізніше росіянка оцінила всі наслідки свого вчинку. Вона в істериці записала відео і повідомила, що Booking скасував її бронювання у Відні та заблокував сторінку хамки з Росії.

"Задоволені? Ви споганили мені всю відпустку", - сказала туристка з країни, яка завдяки своїй агресії проти України стала ізгоєм у всьому світі.

Як повідомляв Главред, у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

В одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Раніше українська телеведуча Анна Олицька розповіла про те, що в Німеччині на неї напали з кулаками і матами росіяни після того, як її син вигукнув "Слава Україні".

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