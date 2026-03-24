РФ планує розмістити в Білорусі спецсистеми для БпЛА: експерт розкрив загрозу

Руслан Іваненко
24 березня 2026, 20:27
Росія готує розгортання високих антен у Білорусі для розширення можливостей керування ударними безпілотниками.
Розміщення нових станцій у Білорусі підвищує ризики для Києва та північних регіонів України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • РФ планує антени до 100 м у Білорусі
  • Це збільшить дальність керування дронами
  • Можуть розгорнути щонайменше 4 станції

Росія планує розгорнути на території Білорусі спеціальну інфраструктуру для розширення можливостей керування безпілотниками. Йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить суттєво збільшити дальність їх застосування. Про це в ефірі "Київ 24" повідомив військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман.

Як пояснив експерт, сигнал керування безпілотниками має обмеження через принцип прямої видимості. Без супутникового зв’язку оператори не можуть ефективно контролювати дрони на великих відстанях, оскільки радіохвилі не здатні "огинати" перешкоди та горизонт.

В чому небезпека

Підняття антен на значну висоту дозволяє розширити радіогоризонт і, відповідно, збільшити зону стабільного керування. У разі реалізації таких планів Росія отримає можливість ефективніше застосовувати безпілотники для ударів по території України.

За оцінкою Гетьмана, розміщення таких систем у Білорусі створює додаткові ризики для Києва та прикордонних регіонів, оскільки спрощує наведення дронів на віддалені цілі.

Повідомляється, що Росія може розгорнути в Білорусі щонайменше чотири станції управління безпілотниками дальньої дії.

Шахед / Інфографіка: Главред

За словами експерта, такі технічні рішення можуть стати спробою компенсувати нестачу стабільного супутникового зв’язку та підвищити ефективність ударних дронів. У разі їх впровадження загроза атак на північні регіони України може зрости.

Як писав Главред, вдень, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовані в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). У Харківській області дрон влучив у електропоїзд.

Крім того, у ніч на 24 березня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок атаки постраждали люди, у місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

