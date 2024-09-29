'Гучна' ніч в РФ: безпілотники атакували кілька областей – що відомо

Відомо про вибухи, які пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ.

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Вибухи в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях. Про це повідомляють телеграм-канали Astra, Shot.

У повідомленні Astra зазначається, що в Єйську біля військового містечка пролунали вибухи.

"Імовірно, по області вдарили безпілотними. Користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ", - йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, у Цимлянську Ростовської області теж повідомляли про вибухи.

Губернатор Краснодарського краю заявив, що в селі Шабельське Щербинівського району нібито придушений силами РЕБ дрон при падінні врізався в дерево і вибухнув, внаслідок чого в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламки пошкодили автомобіль.

За словами губернатора Воронезької області, у Воронежі нібито впало кілька збитих БпЛА, внаслідок чого виникли пожежі. Місцеві жителі повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів.

Пізніше пабліки повідомили про нові вибухи у Воронежі, а також про вибухи і пожежі у Волгоградській області.

Вибухи в Росії - відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна успішно атакувала безпілотниками один із найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на ворожі арсенали.

Також відомо, що російська ППО працює настільки влучно й успішно, що збиває не лише загрозливі цілі, однак і власні. Переплутавши з українським безпілотником, росіяни обстріляли свій же легкомоторний літак.

Крім того, у ніч з 5 на 6 липня три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Внаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

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