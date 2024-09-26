Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

Всього за декілька днів українці вразили одразу три військових об'єкти на території Росії.

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Який вплив матимуть удари ЗСУ по РФ розповів Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Нещодавно ЗСУ атакували 107-й і 23-й арсенали Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області, а також "Тихорецьк" у Краснодарському краї. У Центрі протидії дезінформації при РНБО стверджують, що одна лише атака на склад у Торопці позбавить Росію запасів боєприпасів на 2-4 місяці.

Як удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни відповів військовий експерт Олег Жданов. Свою думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. відео дня З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

На думку Жданова, удари по військових арсеналах знизять інтенсивність роботи артилерії.

Удари по РФ/ Инфографика Главреда

''Звісно, снарядного голоду не буде, але в певний період часу, навіть уже зараз, коли військовий запас почне виснажуватися, а підвозу з арсеналів не буде, настане просадка можливостей артилерії'', - висловлює припущення експерт.

Однак, попри непостійність ситуації, окупанти таки відчують результати ударів.

''Хоча просадка може бути тимчасовою, якщо росіяни організують свою логістику за іншими каналами. У будь-якому разі, втрата такої кількості боєприпасів уже вплинула на їхні запаси'', - стверджує Жданов.

Інші прогнози експерта Олега Жданова

Експерт висловлює припущення, що снарядний голод армії РФ буде забезпечений. Україна вже завдає ворогу відчутних втрат, однак дозвіл від західних партнерів може кардинально змінити ситуацію.

Нагадаємо, що експерт Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат". Він переконаний, що Путін квапить російських розробників із пусками цієї ракети.

Ба більше, Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ. Ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити по кількох сотнях військових точок, вважає Жданов.

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