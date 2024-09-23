Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

Вже найближчим часом українські військові завдадуть удару по великих складах РФ.

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ЗСУ готують удари по складах РФ / колаж: Главред, фото: МЧС РФ, скріншот: відео

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, скільки складів боєприпасів РФ знаходиться у досяжності української зброї.

"Як оцінюють аналітики, в цілому порядка 2 десятків подібних арсеналів на території Російської Федерації, до Уралу знаходиться більша половина з них. Наші дослідники порахували, що у межах гіпотетичної досяжності української зброї знаходиться близько 7 подібних арсеналів. Це на додачу до уже знищеного 23-го арсеналу у Тверській області, який, скажімо так, ближче знаходиться до 107-го арсеналу - і це вже два арсенали знищені", - сказав він для "Еспресо".

Військовий експерт припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

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Що відомо про українські ракети / Інфографіка: Главред

"Є 13-й арсенал у Новгородській області, довкола Москви знаходиться два арсенали, це 51-й арсенал ГРАУ "Головного ракетно-артилерійського управління, - ред.) під містом Кіржач Володимирської області, 73-й арсенал ГРАУ у Володимирській області. Ну і великий арсенал знаходиться, це 67-й арсенал ГРАУ в Брянській області. Ну і 68-й арсенал теж доволі великий, який задіяний на постачання окупаційних військ, знаходиться під містом Моздок Північної Осетії. Ну і слід зазначити, що це, можливо, ті арсенали, які мають велику ймовірність бути знищеними вже в найближчі часи", - додав Валерій Рябих.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Удари ЗСУ по Росії - що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці. Українські військові успішно атакували безпілотниками один із найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на російські військові арсенали.

ЗСУ могли атакувати військову базу в Торопці новою українською зброєю. Костянтин Криволап розповів про те, що атака на військову базу в Торопці могла бути комбінованою із використанням ракет Нептун, ракети-дрона Паляниця та безпілотників. Відомо, що ППО РФ не призначена для ураження озброєнь, якими Україна завдає по них ударів.

У Мережі з'явились нові знімки складу РФ після атаки ЗСУ. Внаслідок атаки на російський 23-й арсенал поблизу селища Октябрське Тверської області було знищено або серйозно пошкоджено близько 60 будівель арсеналу. Зафіксовано серйозні пошкодження північної частини депо.

У РФ панічно повідомили про десятки жертв на складах у Торопці. Унаслідок потужних вибухів на артилерійському складі армії країни-агресора РФ у Торопці Тверської області могли бути знищені десятки російських військових.

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