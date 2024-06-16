Формула Зеленського і РФ на перемовинах: опубліковано декларацію Саміту миру

Угорщина, Словаччина і Туреччина підтримали плани України щодо завершення війни з агресором Росією та прагнення Києва до досягнення справедливого миру.

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Світові держави виступили на підтримку України та проти режиму Путіна в Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Понад 80 країн підтримали плани України щодо завершення війни проти РФ на основі справедливого миру. Ініціативи Києва були підтримані, зокрема, Угорщиною, Словаччиною, Туреччиною і Грузією, відносини яких з Росією відрізняються від інших країн. Також опубліковано текст декларації Саміту миру, в якому сказано, що документ складено на основі Формули Зеленського.

Як повідомляє Радіо Свобода, декларацію про мир в Україні підписали 80 держав, а також чотири організації.

Які держави підписали декларацію Саміту

Журналісти наводять фотознімок, де вказані країни, які підтримали Київ.

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Серед них країни-партнери України, які допомагають державі зброєю, а також держави Африки, Азії та Латинської Америки.

Країни-підписанти декларації Саміту миру / Радіо Свобода

Які країни не підписали комюніке Саміту миру

Саудівська Аравія

Таїланд

Індія

Мексика

ПАР

Бразилія

Вірменія

ОАЕ

Текст декларації Саміту миру

Офіс президента опублікував "Загальне комюніке про основи миру".

Формула Зеленського

Зазначено, що саміт проведено на основі Формули миру України та інших ініціатив, які відповідають Статуту ООН.

Світ підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

"У нас відбувся плідний, усебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного, справедливого та стійкого миру на базі міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права", - ідеться в тексті декларації.

Три аспекти, на яких має будуватися мир в Україні

1) По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

2) По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

3) По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

На перемовинах мають бути представлені всі сторони

Держави-підписанти вважають, що досягнення миру потребуватиме підключення до перемовин усіх сторін.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - сказано в документі.

Статут ООН - основа для завершення війни РФ проти України

"Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні", - наголошується в документі.

Буде ще один Саміт миру

Президент Зеленський сказав, що готується ще один Саміт миру. За його словами, потрібно діяти швидко, немає часу на довгу війну.

"У нас немає часу на довготривалу роботу. Ми повинні діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовий і кожен крок буде опрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже і до завершення війни і справедливого та тривалого миру", - сказав гарант у рамках пресконференції лідерів країн за підсумками Саміту миру.

Також він уточнив, що деякі країни вже готові прийняти другий Саміт миру.

"Ми почали перемовини з ними. Я впевнений, що вибір матиме дійсно глобальне значення", - каже президент.

Названо умову участі РФ у Саміті миру

Росія має заявити, що вона готова до миру на основі Статуту Організації об'єднаних націй, сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію в мирні зусилля. І йти до миру, як фінальної стадії. Я сподіваюся, це настане швидко", - сказала Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту миру в Швейцарії.

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