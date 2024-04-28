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Потужні удари по цілях у Криму: Італія долучилася до постачання ракет Україні

Олексій Тесля
28 квітня 2024, 15:19
За весь час ПС Італії, за неофіційними даними, отримали 200 ракет Storm Shadow.
Штормова Тінь
Італія постачає Україні ракети Storm Shadow / Колаж: Главред, Фото: gov.uk, Pixabay/StockSnap

Італія перебуває серед країн, які постачають Україні далекобійні ракети ракети Storm Shadow/SCALP EG, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.

Крім того, ракети Storm Shadow/SCALP EG постачають Києву також Лондон і Париж, наголосив він під час візиту на виробничий майданчик MBDA UK, де відбувається збірка і модернізація британських ракет Storm Shadow, пише The Sunday Times.

"Я вважаю, що Storm Shadow була надзвичайною зброєю. Велика Британія, Франція та Італія готують цю зброю для використання, зокрема, в окупованому Криму", - повідомив міністр.

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Як уточнюється, візит Шаппса на підприємство MBDA UK може свідчити про відновлення їхньої збірки на території Британії. Він також повідомив, що оскільки уряд планує збільшити витрати на оборону, він має намір інвестувати в прискорення виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

Що відомо про передачу Storm Shadow Україні

Звернемо увагу, що офіційний Рим не повідомляв про передачу ракет цього типу в Україну, але, як вважають деякі західні експерти, передача відбулася без будь-якого оголошення.

Як відомо, перше замовлення на Storm Shadow Італія розмістила 1999 року, а за весь час ЗС Італії, за неофіційними даними, отримали 200 ракет Storm Shadow.

Ракети використовуються з ударних літаків Panavia Tornado і винищувачів EF-2000A Typhoon, які є основними носіями.

Ракети Storm Shadow для України - останні новини по темі

Раніше було розкрито цілі для ракет Storm Shadow у Криму. Storm Shadow / SCALP стали найбільш результативним протикорабельним озброєнням України, підсумовують військові аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ескадрилья Су-24 ЗСУ може бити ракетами Storm Shadow. Російські окупанти намагаються завдавати ударів по аеродрому в Старокостянтинові, прагнучи знищити авіацію ЗСУ, здатну нести далекобійні ракети Storm Shadow (SCALP).

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ пояснили, чи можуть росіяни збивати Storm Shadow. Далекобійні ракети Storm Shadow летять досить низько, тому їх важко перехопити. Однак не варто виключати, що Росія може їх збивати.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю.

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Италия війна Росії та України Ракети Storm Shadow
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