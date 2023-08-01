'Летять дуже низько': у ЗСУ пояснили, чи можуть росіяни збивати Storm Shadow

Далекобійні ракети Storm Shadow летять доволі низько, тому їх важко перехопити. Однак не варто виключати, що Росія може їх збивати, вважає речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"І Storm Shadow, і SCALP, і той же в перспективі, сподіваюсь, Taurus - це ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко", - заявив Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він також додав, що це такі ж крилаті ракети, які ворог застосовує проти України.
"Ті ж самі Х-101. Я маю на увазі такі ж по класу. Тому виключати те, що їх (Storm Shadow) збивають, не можна... Але ці ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно, що нам дуже подобається", - розповів речник.
Ігнат наголосив, що саме тому Україні потрібно більше такого озброєння.
"І прийняття рішень від наших партнерів, щодо Taurus, було б дуже на часі", - додав він.
Удари ракетами Storm Shadow
Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту ракетою Storm Shadow. За допомогою ракет Storm Shadow ЗСУ можуть знищувати військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.
У РФ поскаржилися на удар Storm Shadow по рембатальйону окупантів. Російські окупанти отримали поранення 25 липня внаслідок влучання ракет по їхньому розташуванню. Госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону.
До Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив факт потужного вибуху, а окупанти через "бавовну" підняли в небо свою авіацію.
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