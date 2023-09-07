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Чи можуть окупанти розвернути свої багнети і піти на Москву: Сотник дав чітку відповідь

Аліна Дембіцька
7 вересня 2023, 23:58 оновлено 7 вересня, 23:58
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Російські окупанти абсолютно безвольні, не здатні думати, у них немає критичної свідомості, підкреслив Сотник.
Чи можуть окупанти розвернути свої багнети і піти на Москву: Сотник дав чітку відповідь
Чи можуть окупанти розвернути свої багнети і піти на Москву? / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Главред

Російські окупаційні війська навряд чи зможуть влаштувати заколот та піти на Москву, адже у них немає критичної свідомості. Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Ні, чому раптом вони розвернуться? Зараз це і в голову нікому не приходить. Російські військові там діляться на тих, хто здається в полон, хто тупо дохне, хто просто чекає своєї долі – "Батьківщина послала, значить, їй треба", - зауважив Сотник.

За його словами, російські окупанти абсолютно безвольні, не здатні думати, у них немає критичної свідомості, вони не можуть вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки.

"Їм сказали "треба", вони й пішли. І Шендерович над ними витає зі словами "Бідні хлопчики! Бідні хлопчики!", "святий" Віктор. Тому я не вірю, що хтось розгорне багнети і піде на Москву пішки", - підкреслив журналіст.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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війна в Україні війна Росії та України
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