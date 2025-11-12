Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердикт

Серед еліт РФ зростає внутрішня напруга й боротьба за ресурси на тлі економічного спаду, однак реальних передумов для перевороту немає, вказує Ступак.

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В російських еліт немає єдності між собою

Наразі триває суперництво за ресурси на фоні націоналізації

Передумов для перевороту в Росії немає

В Росії наразі немає жодних умов для "палацового перевороту". Однак, російські еліти можуть вжити певних заходів проти російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Ступак зазначив, що серед російських еліт відсутня єдність — у країні скорочується бізнес, зменшується обсяг грошей в економіці, а процес націоналізації набирає масштабів. Відбувається перерозподіл залишків ресурсів, коли великі олігархи забирають у менших усе, що можливо, тобто "велика риба пожирає дрібну".

За його словами, міжкланова боротьба в Росії дійсно існує, хоча поки не переростає у відкриті конфлікти чи фізичні розправи, однак суперництво за ресурси триває.

"Втім, ситуація може змусити російських олігархів вживати якихось заходів щодо Путіна. Адже вони не молодіють, і зі своїми грошима хотіли б жити так, як раніше: у четвер ввечері на своєму бізнес-джеті вилітати з Шереметьєво до Ніцци, там прогулюватися на своїй яхті, потім відправитися до Монако, посидіти в казино і ресторані, а в неділю ввечері повернутися до Москви", - вказав він.

Експерт також зазначив, що представники російських еліт не прагнуть витрачати кошти в межах країни — у містах на кшталт Туапсе, Нижнього Тагілу чи Москви їм нудно й тісно. Вони хочуть жити розкішно й вільно, насолоджуючись поїздками у Rolls-Royce вздовж Лазурного узбережжя, а не дорогами підмосковних Хімок.

"Цей фактор може зіграти роль. Але поки що передумов для перевороту в Росії немає", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська, і що буде з війною у 2026 році:

Чи можливий бунт еліт в Росії - думка експерта

Як писав Главред, еліти РФ можуть підняти бунт, однак передбачити, коли саме це станеться, складно. Про це заявив російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який свого часу був єдиним, хто виступив проти анексії Криму.

Він зазначив, що у політиці вирішальне значення має час, тож будь-яке питання про можливість подій слід розглядати з урахуванням часових рамок. До кінця літа подібний сценарій малоймовірний, але до кінця 2026 року він уже не виключається, хоча ймовірність залишається невисокою. Якщо ж не обмежуватися конкретними строками, то такий розвиток подій цілком можливий.

Протести в Росії - чи є загроза перевороту проти Путіна в РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, через рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна розв’язати повномасштабну війну проти України, становище самих росіян невпинно погіршується. Якщо раніше вони мовчки мирилися зі злиднями, то нині починають втрачати терпіння й виходять на акції протесту. Один із таких виступів відбувся в Ульяновській області, повідомив український волонтер і активіст Сергій Стерненко.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що російські регіони можуть почати ставити незручні запитання Москві, що потенційно може призвести до процесів, які загрожують цілісності самої Росії.

Водночас, за словами російського економіста Володимира Мілова, у суспільстві країни-агресорки зростає невдоволення владою, однак більшість боїться відкрито протестувати через безпрецедентні репресії, яких не було з часів Сталіна. Люди залякані довгими тюремними строками. Вони зможуть масово вийти на вулиці лише тоді, коли співпадуть два чинники — ослаблення влади та подолання страху.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

