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Моді зустрівся з Путіним і надіслав гучний сигнал щодо війни в Україні: що відомо

Анна Ярославська
12 вересня 2026, 10:03
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Переговори тривали 45 хвилин у Бхарат-Мандапамі напередодні дводенного саміту БРІКС.
Путін, Моді
Моді на зустрічі з Путіним закликав завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне:

  • Моді закликав Путіна сісти за стіл переговорів
  • Зустріч тривала 45 хвилин напередодні саміту БРІКС
  • Сьогодні до Індії прибуде Сі Цзіньпін

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Володимира Путіна розпочати переговори про завершення війни проти України під час 45-хвилинної зустрічі в Нью-Делі напередодні саміту БРІКС, який розпочнеться 12 вересня. Згідно із заявою індійського МЗС, Моді наголосив, що діалог і дипломатія є правильним шляхом вирішення конфліктів, і що Індія готова підтримати мирні зусилля, повідомляє dpa.

Зустріч відбулася в п’ятницю, 11 вересня, у комплексі Бхарат Мандапам - у тому ж місці, де у вихідні розпочнеться дводенний саміт об’єднання. Радник російського президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що українське питання було на порядку денному, повідомило агентство ТАСС.

відео дня

Наскільки жорстко Моді сформулював свою позицію за закритими дверима, залишається невідомим: індійські ЗМІ не оприлюднили відеозапис його виступу. Наприкінці серпня на зустрічі в Киргизстані Моді розмовляв із Путіним перед камерами.

"Необхідно пройти шлях від нескінченної війни до її завершення", - сказав тоді Моді.

Путін відповів, що Росія вже йде цим шляхом.

Окремий пункт розмови - безпека на морі. Заяви індійського прем’єра про захист цивільних екіпажів пролунали після липневої трагедії: п’ятеро індійців були серед десяти загиблих, коли російська ракета влучила в торговельне судно, що виходило з Одеси.

"Індія є переконаним прихильником свободи судноплавства та безпеки моряків", - сказав Моді на бізнес-форумі БРІКС, підкресливши, що глобальна торгівля можлива лише за умови збереження відкритих ланцюгів поставок.

Нафта, сталь і нові реактори

Економічний блок переговорів виявився значно конкретнішим за політичний. Сторони підтвердили намір довести двосторонній товарообіг до 100 мільярдів доларів до 2030 року, зосередившись на промисловій кооперації, залізничному транспорті, металургії та спрощенні доступу індійської продукції на російський ринок, пише Indian Express.

Обговорювалося й розширення співпраці у сфері цивільної атомної енергетики - зокрема будівництво додаткових реакторів. Ключовим для Нью-Делі залишається збереження пільгових цін на російську нафту, від яких залежить енергетична безпека країни.

Сам Путін на бізнес-форумі виступив із тезою про перерозподіл ваги у світовій економіці.

За його словами, "світ переживає структурні, глибокі, масштабні зрушення", під час яких "нові двигуни зростання" замінюють "так званих старих лідерів".

"Разом із нашими партнерами ми готові зробити свій внесок у забезпечення світової енергетичної та продовольчої безпеки", - заявив російський президент.

Лідери також обмінялися оцінками щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану та ситуації в Чорноморському регіоні - саме таким формулюванням індійське МЗС позначає російсько-українську війну.

Зазначимо, що Індія залишається великим покупцем російської нафти та зерна. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Нью-Делі дотримується прагматичної лінії та зберігає тісні зв’язки одночасно з Москвою та західними партнерами.

Головна дипломатична подія вихідних

У суботу ввечері Моді має провести двосторонню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, і це перший візит китайського лідера до Індії за сім років.

Розклад прем’єра починається о 10:00 і включає переговори з лідерами Ефіопії, Малайзії, Абу-Дабі та В’єтнаму, однак саме китайський трек вважають визначальним. Зустрічі глав Індії та Китаю відбуваються вкрай рідко й проходять на тлі багаторічної геополітичної, економічної та військової напруженості.

Для Нью-Делі це символічна перевірка: чи здатне обережне потепління, що почалося після саміту в Казані в жовтні 2024 року, вийти за межі простого відведення військ і перейти до ширшої стабілізації відносин.

Як голова БРІКС у 2026 році Індія просуває практичний порядок денний - торгівля, фінанси, енергетика, критично важкі корисні копалини та ланцюги поставок - замість антизахідної риторики, і розраховує на російську підтримку цієї програми.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5 вересня провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні. Після Москви переговорники Трампа вирушили до Києва.

8 вересня Зеленський розповів про нові пропозиції в "пакеті миру", які привіз Джаред Кушнер. Президент назвав їх "дуже непоганими", але зазначив, що поки що невідомо, чи вдасться їх реалізувати й досягти результату. Зеленський відмовився розкривати зміст пропозицій, пояснивши, що Київ і Вашингтон домовилися спочатку їх опрацювати, а вже після цього представити громадськості.

Зеленський також заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині чи інших країнах - у Києва вже є запрошення від кількох держав і власний досвід проведення таких переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

Тим часом президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели нову телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, посередницькі зусилля США та подальші кроки в гуманітарних питаннях. У Кремлі заявили, що переговори тривали годину, проте про конкретні домовленості щодо припинення бойових дій не повідомили.

За даними Bloomberg, Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за інформацією західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими. У США та Європі дедалі більше схиляються до думки, що війна триватиме й наступного року, а швидкого прориву на дипломатичному фронті не буде.

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Про джерело: Німецьке інформаційне агентство (DPA)

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