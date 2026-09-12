Тольятті атакували дрони: горить стратегічний хімічний завод "КуйбишевАзот"

Підприємство відіграє важливу роль для російського ВПК завдяки виробництву хімічної сировини та полімерних матеріалів.

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"КуйбишевАзот" знову зазнав атаки безпілотників / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, t.me/exile_plus

Коротко:

Дрони атакували хімічний завод "КуйбишевАзот" у Тольятті

На території підприємства після ударів виникла масштабна пожежа

Завод виробляє ключову сировину для російського ВПК

У ніч на 12 вересня дрони атакували місто Тольятті в Самарській області РФ. Під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот".

Губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев повідомив о 06:20, що "триває чергова масштабна ворожа атака за допомогою БПЛА". Через годину було оголошено відбій. Який саме об’єкт став ціллю атаки, Федорищев не повідомив.

відео дня

За попередньою інформацією моніторингових пабліків, у Тольятті під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот". Очевидці публікували відео загоряння на території промислової зони міста.

Підприємство "КуйбишевАзот" є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ. Воно спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, аміачної селітри, капролактаму та поліаміду, що мають критичне значення для російського військово-промислового комплексу.

Атака на Тольятті / Фото: Exilenova+

Як пише моніторинговий канал Exile+, під удар дронів вкотре потрапило ПАТ "КуйбишевАзот" у Тольятті Самарської області. На території підприємства після атаки виникла масштабна пожежа.

"Підприємство має важливе значення для російського ВПК через виробництво хімічної сировини та полімерних матеріалів, що використовуються в численних промислових і технічних галузях. Зокрема, завод є великим виробником капролактаму, поліаміду-6, технічних ниток та шинного корду", - йдеться у повідомленні.

Обсяг виробництва становить близько 50% російського капролактаму та 75% шинного корду. Окремі види поліамідної продукції підприємство практично монополізує на російському ринку.

"Таким чином, ураження таких підприємств - це удар не лише по окремому заводу, а й по виробничому ланцюгу, що забезпечує російську промисловість та ВПК необхідними матеріалами", - зазначають аналітики.

Атака на "КуйбишевАзот" / t.me/exile_plus

"Останніми днями ССО продовжують системно завдавати ударів по хімічній промисловості ворога, поступово створюючи великі проблеми для сировинної та виробничої бази російського ВПК", - додали на каналі.

Як писав Главред, 1 вересня стало відомо про серію вибухів, влучань та пожежу в Тольятті.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

У ніч на 11 вересня Саратовську область Росії атакували дрони. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об’єктах. Під удар потрапив логістичний центр OZON - там спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 10 вересня Сили оборони України завдали удару по Махачкалінському морському торговому порту в Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російські кораблі

У ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масованої атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, у районі порту спалахнула масштабна пожежа.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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