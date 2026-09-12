Зеленський заявив, що має поговорити з Путіним і назвав місце

Президент заявив, що РФ щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових, а Україна сильніша, ніж торік.

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Володимир Путін, Володимир Зеленський/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20

Головне - результати зустрічі, а не заяви

Україна має сильну позицію для переговорів

Президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі. Вн приїде на захід, якщо там буде присутній глава Кремля. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю DW.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", - заявив президент України. відео дня

Він наголосив, що важливими є не самі заяви під час потенційної зустрічі, а її результати.

"Річ не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені – це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", - пояснив Зеленський.

Також президент назвав "гарним сигналом" візит до Києва американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, важливо, що представники США провели переговори не лише з Москвою, а й з українською стороною.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Україна має можливості для переговорів щодо припинення війни. Він також зазначив, що Росія щомісяця, за його оцінкою, втрачає понад 30 тисяч військових, водночас досягаючи незначних успіхів на полі бою.

"Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас гарна позиція для переговорів", - сказав президент, додавши, що Україна зараз сильніша, ніж минулого року.

Чи приїде Путін на саміт G20

Кремль поки не повідомляв, чи братиме Путін участь у саміті "Великої двадцятки" в Маямі. Востаннє російський диктатор особисто відвідував зустріч лідерів G20 сім років тому.

Водночас у серпні міністр фінансів РФ Антон Сілуанов отримав запрошення від США взяти участь у зустрічі G20 у Північній Кароліні, що викликало критику з боку низки європейських політиків.

Зеленський і Путін не проводили особистих переговорів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Востаннє вони зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту "нормандської четвірки". Тоді президенти провели короткі двосторонні переговори, після чого відбулися розширені перемовини української та російської делегацій.

Про що Трамп говорив з Путіним - думка експерта

Після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що глава Кремля виклав американському лідеру своє бачення того, що саме США могли б зробити для якнайшвидшого завершення війни. Деталей цих пропозицій він не навів.

Ймовірно, йдеться передусім про тиск на Україну, вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. Водночас, за його словами, можливості Трампа впливати на Київ зараз обмежені, оскільки основний фінансовий тягар підтримки України значною мірою перейшов до Європи.

"Швидше за все, так. Але Трамп зараз не дуже спроможний серйозно тиснути на Україну", - зазначив Клочок.

Експерт додав, що Трамп уже намагався чинити тиск на Росію. Позиція Путіна, за його словами, дратує американського президента, однак швидко змінити її він не може. Тому Трамп змушений торгуватися, а Кремль використовує це, щоб підвищувати ставки у переговорах.

Мирні переговори - новини за темою

Нагадаємо, помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив про можливе відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Він припустив, що нові зустрічі можуть відбутися в ОАЕ, зокрема в Абу-Дабі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він позитивно оцінив розмову з Володимиром Путіним. Він також відзначив, що Путін готовий укласти угоду, якщо Зеленський теж цього забажає.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей. При цьому він уточнив, що мова не йде про юридичне визнання відмови від українських територій.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") - німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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