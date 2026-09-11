Полонених розстріляли з автоматів: росіяни стратили бійців НГУ на сході

Українських захисників, які виконували бойове завдання, взяли в полон окупанти, повідомили в прокуратурі.

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Росіяни стратили українських військовополонених / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

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Українських захисників, які виконували бойове завдання, взяли в полон окупанти

Згодом представники ЗС РФ розстріляли полонених з автоматичної зброї

2 вересня російські окупанти стратили двох українських військовослужбовців, які здалися в полон.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції в лісосмузі поблизу Добропілля.

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"За даними слідства, українських захисників, які виконували бойове завдання, взяли в полон окупанти. Згодом представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

/ don.gp.gov.ua

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб з числа військовослужбовців РФ, причетних до вчинення зазначеного злочину.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – наголосили в прокуратурі.

/ Інфографіка: Главред

Розстріл українських військових: що відомо про злочин РФ

У Запорізькій області з’явилися попередні дані про можливу страту українських військовослужбовців російськими окупаційними силами. За наявною інформацією, інцидент міг статися в районі населеного пункту Затишок.

За даними джерел, російські військові могли розстріляти двох українських захисників. При цьому загальна кількість українських військовослужбовців, які, ймовірно, стали жертвами такого злочину в цьому районі, може становити щонайменше п’ять осіб.

Обставини події та точна кількість загиблих поки що встановлюються. Інформація потребує додаткової перевірки та підтвердження, однак якщо факт розстрілу полонених підтвердиться, мова може йти про грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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Як повідомляв "Главред", розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спочатку росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організації Об’єднаних Націй та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

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