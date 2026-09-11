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"Пекельні санкції" проти РФ: Bloomberg назвав терміни голосування в Конгресі

Віталій Кірсанов
11 вересня 2026, 21:26
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Закон про "пекельні санкції" проти Росії можуть винести на голосування вже наступного тижня.
Закон про
Закон про "пекельні санкції" проти РФ можуть ухвалити вже наступного тижня / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Законопроект планують розглянути в рамках звичайної процедури
  • Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії вже зараз

Законопроект про так звані "пекельні санкції" проти Росії, який у липні підтримав Сенат США, можуть винести на голосування в Палаті представників Конгресу вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело.

Документ, ініційований нині покійним сенатором Ліндсі Гремом, передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати 100% мита щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу. Потенційно під дію таких заходів можуть потрапити Китай, Індія та Туреччина.

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За інформацією Bloomberg, законопроект планують розглянути в рамках звичайної процедури, для ухвалення якої достатньо простої більшості голосів.

Раніше документ зазнав критики з боку демократів. Вони виступали проти надання Дональду Трампу широких повноважень для самостійного введення митних тарифів.

Проте керівництво Палати представників вирішило винести законопроект на голосування. Як зазначає Bloomberg, ініціатива має підтримку як серед представників обох партій, так і з боку Білого дому.

Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії вже зараз

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають посилити санкційний тиск на Росію вже зараз, не чекаючи на ухвалення законопроекту покійного сенатора Ліндсі Грема. Про це глава держави сказав під час виступу на Ялтинській Європейській Стратегії (YES).

За словами Зеленського, нові обмеження можуть бути введені як у рамках законопроекту Грема, так і за рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа. Він наголосив, що санкції є невійськовим інструментом, який здатний обмежити фінансові можливості Росії та позбавити її ресурсів для продовження війни проти України.

Зеленський також висловив здивування з приводу затягування рішень.

"Я, чесно кажучи, іноді не розумію, чому не вдається приймати рішення швидко. Адже під час війни краще прийняти іноді неідеальне рішення, ніж нічого не робити", - зазначив президент.

Він закликав невідкладно вживати заходів щодо російської економіки та енергетичного сектору, а також обмежувати можливості РФ виробляти балістичні ракети та інше озброєння.

"Що ми робимо? Чого ми чекаємо? Щодня Росія застосовує балістичну зброю. Десять ракет, двадцять, п’ятдесят. Кожна людина важлива", - підкреслив Зеленський.

Водночас президент України назвав законопроект Грема важливим і символічним кроком, окремо відзначивши позицію сенатора та його підтримку України. При цьому Зеленський наголосив, що для посилення тиску на Росію необхідні також рішучі дії з боку адміністрації Дональда Трампа.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Як нові мита США можуть вдарити по партнерах Росії

Політичний аналітик Тарас Загородній вважає, що законопроект США про введення мит для торговельних партнерів Росії може стати одним із найпотужніших інструментів геополітичного тиску, хоча його реалізація може ускладнити відносини Вашингтона не тільки з Китаєм та Індією, а й з країнами Європейського Союзу.

В інтерв’ю "Главред" експерт звернув увагу на те, що одним з авторів ініціативи є сенатор Ліндсі Грем. На його думку, головною ціллю законопроекту є Китай, другим за значимістю напрямком впливу залишається Індія, а третім - Бразилія.

Водночас аналітик зазначив, що роль Європи в дискусії навколо нових мит практично не обговорюється, хоча потенційні наслідки для відносин із США можуть бути суттєвими.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було подано до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський і спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

Як писав "Главред", у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії.

Видання Bloomberg повідомляло, що група американських сенаторів від обох партій досягла згоди щодо законопроекту, який розширює повноваження президента США Дональда Трампа щодо введення санкцій проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також посилює обмеження стосовно Ірану.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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