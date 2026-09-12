РФ запустила балістику, 'Калібри' та 'Бандеролі': деталі масованої атаки

Сили ППО збили 6 "Калібрів" та сотню БпЛА під час масованої атаки.

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Наслідки удару по Одесі, БПЛА, ракета/ Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, УНІАН, Міноборони РФ

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РФ атакувала Україну ракетами та 129 ударними БпЛА

ППО знищила або подавила 110 ворожих цілей

Основний напрямок удару - Одещина

У ніч на 12 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 129 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 110 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російська атака розпочалася о 18:00 11 вересня. РФ застосувала балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 8 крилатих ракет "Калібр", 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 129 ударних БпЛА Shahed, S8000 "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

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Ракета Калибр / Інфографіка: Главред

Основним напрямком удару була Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 110 цілей, зокрема 6 "Калібрів", 1 S8000 "Бандероль", 2 ракети Х-59/69 та 101 безпілотник Shahed, "Гербера" та інших типів.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях. Наразі атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Атака по Одесі

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по Одещині постраждали щонайменше 17 людей, серед них є дитина. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру регіону.

За його словами, внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будинки та газопровід низького тиску.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований. Там також пошкоджено газопровід.

На місцях ударів працюють рятувальники, комунальні та екстрені служби, благодійні організації й психологи. Мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу, зокрема тимчасово закривають вибиті вікна. Також розгорнуто оперативний штаб.

Кіпер зазначив, що всі служби залишатимуться на місцях, доки не буде виконано першочергові роботи та людям не нададуть необхідну допомогу.

У ДСНС повідомили, що у Чорноморську знищено житловий будинок, ще 3 - пошкоджено. Також пошкоджено газову трубу, що спричинило загоряння будинку. Постраждали п'ять осіб, із них четверо дітей.

Крім того, пошкоджено будівлю готелю з реабілітаційним центром та припарковані поруч автомобілі. Рятувальники врятували людей, які не могли пересуватися самостійно.

Удар по Полтавщині

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич розповів, що у Миргородському районі Полтавщини внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру.

"Попередньо, люди не постраждали. Затримок руху потягів немає", - додав він.

Атака по Київщині

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, російські війська не припиняють атакувати Київську область ударними дронами. За останню добу внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них дитина.

"У чоловіка - травми, він госпіталізований до лікарні. Жінка та дитина отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога їм була надана на місці", - розповів Ткаченко.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Наслідки атак зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об’єктів, серед яких сім приватних будинків, транспортні засоби, складські й ангарні приміщення та лінія електропередачі.

Найбільше пошкоджень - в Обухівському районі, де постраждали шість об’єктів, зокрема чотири приватні домоволодіння. На місцях працюють рятувальні та аварійні служби.

Удар по Житомирщині

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на Житомирщині росіяни атакували ще одне цивільне підприємство. За його словами, під удар потрапили виробничі потужності компанії у Звягельському районі області.

"Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Наразі на місці влучання працюють піротехніки та спеціальні служби.Інформації про жертви та постраждалих внаслідок ворожого удару не надходило", - уточнив в Бунечко.

Удар по Дніпропетровщині

Начальник Дніпроетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що росіяни двічі атакували промислове підприємство у Дніпрі. Інформацію про поранених уточнюють.

Також у Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Загинула одна людина, ще троє постраждали. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка.

За якої умови РФ може зупинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю Главреду, що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, яке передбачатиме заборону глибоких ударів по тилу. Водночас бойові дії вздовж лінії фронту можуть продовжитися у нинішньому форматі.

За його словами, наближення зими стане складним випробуванням не лише для України, а й для Росії. При цьому удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися, а Київ не завжди зважатиме на неформальні побажання партнерів щодо обмеження таких атак.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. КАБи, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - підсумував Клочок.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 11 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про вибухи в Києві. Столична влада зафіксувала атаки на АЗС у двох районах.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що українська протиповітряна оборона поки практично не здатна ефективно збивати реактивні "Шахеди". Він зауважив необхідність розробки ефективних заходів протидії та створення власного виробництва подібних безпілотників.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ракетний удар по Одесі. За його словами, поранено щонайменше 16 людей, серед постраждалих є пʼятимісячна дитина.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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