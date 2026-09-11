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Зеленський попередив РФ: за блекаути в Україні буде гідна відповідь

Віталій Кірсанов
11 вересня 2026, 22:17
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За словами глави держави, Україна навчилася знаходити можливості для відповідних дій на російські атаки.
Зеленський пригрозив Росії через її наміри влаштовувати блекаути в Україні
Зеленський пригрозив Росії через її наміри влаштовувати блекаути в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Україна завжди підтримувала дипломатичне вирішення військового конфлікту
  • Необхідно продовжувати обміни військовополоненими

Україна готова відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі, зокрема в період холодів. При цьому Київ пропонує поетапний шлях до припинення війни та готовий обговорювати взаємні заходи щодо зменшення ескалації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, Україна навчилася знаходити можливості для відповідних дій на російські атаки. Якщо Росія має намір завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та провокувати масштабні відключення електроенергії, вона може зіткнутися з аналогічними заходами.

"Якщо вони влаштовуватимуть нам блекаути, ми намагатимемося відповісти їм гідно", - наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що існує й інший шлях - переговори про завершення війни. За його словами, Україна завжди підтримувала дипломатичне вирішення, однак за відсутності можливості одразу домовитися про повне припинення бойових дій слід рухатися поетапно.

Першим кроком Зеленський назвав розблокування Чорного моря. Другим - досягнення домовленості про взаємне енергетичне перемир’я, яке дозволило б захистити енергетичні системи обох сторін.

Гуманітарний напрям

Окремо президент зупинився на гуманітарному напрямку. Він наголосив на необхідності продовжувати обміни військовополоненими та домагатися повернення цивільних осіб, зокрема журналістів, а також українських дітей.

За словами Зеленського, цей напрямок залишається надзвичайно важливим. Він також наголосив на необхідності рухатися до проведення тристоронньої зустрічі.

Зеленський попередив РФ: за блекаути в Україні буде гідна відповідь
Інфографіка: Главред

Чорна зима без світла та тепла - думка експерта

Поки в Києві підбивають підсумки минулих опалювальних сезонів, українців готують до нового випробування - "чорної зими" без достатньої кількості ракет-перехоплювачів для боротьби з російською балістикою. Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов пояснює, чому дефіцит комплексів Patriot і SAMP/T загрожує енергетичним колапсом і як українцям підготуватися до майбутніх холодів.

"Що нас чекає цієї зими без ракет-перехоплювачів і з російською балістикою? З "шахедами" та крилатими ракетами ми можемо боротися наявними комплексами ППО, але протидіяти балістиці можуть лише два комплекси - Patriot і SAMP/T. Але з ракетами для них у нас повний провал. У зв’язку з цим нам треба готуватися до "чорної зими", коли ми зіткнемося з дефіцитом електроенергії та тепла. Адже якщо немає електроенергії, то немає й тепла. Дуже сумніваюся, наприклад, що щось відновлено в тих будинках на Троєщині, де лопнули труби. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, по суті, потрібно будувати заново. Тому в Києві буде дуже складно з опаленням і освітленням, особливо в багатоповерхівках, де літнім людям за відсутності електроенергії піднятися на 16-й поверх із пакетом з АТБ - це ще те завдання", - заявив Золотарьов.

Опалювальний сезон 2026-2027 – останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що швидкість і якість підготовки до нового опалювального сезону в Києві та містах-мільйонниках не відповідають реаліям. Тому українцям слід готуватися до складної зими.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є досить імовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що плани щодо забезпечення енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об’єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

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Про джерело: Офіс Президента України

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