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Вперше в історії: Ярославі Магучіх підкорилося унікальне досягнення на світовому рівні

Юрій Берендій
11 вересня 2026, 21:34
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Магучіх виграла абсолютний ЧС-2026 з результатом 1,99 м. Вона випередила Оліслагерс на 4 см і стала першою переможницею історичних змагань.
Вперше в історії: Ярославі Магучіх підкорилося унікальне досягнення на світовому рівні
Ярослава Магучіх виграла абсолютний ЧС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Магучіх виграла перший абсолютний чемпіонат світу
  • Українка підкорила висоту 1,99 метра
  • За перемогу Магучіх отримає $150 тисяч

Ярослава Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту, підкоривши планку на висоті 1,99 метра. Українка стала єдиною учасницею фіналу, якій вдалося взяти цю висоту. Про це свідчать результати абсолютного чемпіонату світу-2026 зі стрибків у висоту, який траснював "Суспільне. Спорт."

відео дня

Сезон у жіночих стрибках у висоту завершився історичним турніром, де Україну представляли одразу три спортсменки. Окрім Магучіх, у змаганнях виступили Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Вирішальний результат українка показала з другої спроби. Саме 1,99 метра вистачило Магучіх для перемоги, тоді як її найближча суперниця зупинилася на позначці 1,95 метра.

Срібну нагороду виборола австралійка Нікола Оліслагерс. "Золото" Магучіх випередило її результат на чотири сантиметри.

Бронзові медалі розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич. Обидві спортсменки взяли 1,91 метра з першої спроби.

Ще дві українки завершили турнір у першій шістці. Ірина Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,91 метра, а Юлія Левченко стала шостою, подолавши 1,86 метра.

Перемога Магучіх має не лише спортивне значення, а й фінансове. Загальний призовий фонд першого абсолютного чемпіонату світу становить $10 млн, а чемпіонка жіночих стрибків у висоту отримає $150 тисяч.

Для порівняння, переможці фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по $60 тисяч. Срібні призери отримали по $20 тисяч, бронзові - по $9 тисяч.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тенісистка Марта Костюк продовжує переможний виступ на Вімблдоні. У чвертьфіналі вона не дозволила суперниці заробити жодного брейк-пойнта і вийшла до півфіналу. Матч тривав 69 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

World Athletics інформував, що Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу в приміщенні. Спортсменка у флешкоментарі акцентувала увагу на проблемах із ногою і пояснила свій виступ болем у п'ятці. У фіналі вона завершила змагання з результатом 1,95 метра і не змогла подолати 1,97 та 1,99 метра.

Ярослава Магучіх заявила, що не коментуватиме детально своє особисте життя. В ефірі програми вона ухильно відповіла про весілля під час запитань про стосунки. У листопаді 2023 року вона прийняла пропозицію руки і серця від Назара Степанова.

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Про персону: Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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