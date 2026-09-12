"Готова бути мамою": Леді Гага народила первістка і з'явилася з ним на публіці

Американська поп-зірка та її наречений Майкл Поланскі насолоджуються батьківством.

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Леді Гага народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леді Гага

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Леді Гага стала матір'ю

Співачка вперше з'явилася на публіці з дитиною

Поп-ікона Леді Гага та її наречений, 42-річний підприємець Майкл Поланскі, вперше потрапили в об'єктиви фотокамер після того, як стало відомо про народження їхньої першої дитини. Рідкісні кадри сімейної прогулянки в Північній Каліфорнії опублікувало видання Page Six.

На знімках 40-річна артистка постала в невимушеному повсякденному образі: вільних білих штанах, об’ємному пальті та темних сонцезахисних окулярах. Співачка ніжно й дбайливо притискала новонародженого малюка до грудей, прикриваючи його рукою під час прогулянки. Поруч із нею йшов Поланскі в невимушеному вбранні - худі, шортах, бейсболці та шльопанцях. Представники пари поки що утримуються від офіційних коментарів.

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Леді Гага - дитина / фото: instagram.com, Леді Гага

Знаменитість практично повністю зникла з поля зору громадськості в останні місяці, завершивши свій гастрольний тур Mayhem Ball ще в квітні. Незважаючи на те, що співачка воліла тримати вагітність у таємниці, раніше вона неодноразово відверто говорила про своє прагнення стати матір'ю.

В одному з інтерв’ю володарка премії "Греммі" зізнавалася, що довгий час розмірковувала над тим, як материнство вплине на її кар’єру, і боролася зі своїми внутрішніми страхами.

"Я дуже рада стати мамою. Раніше у мене було багато побоювань з цього приводу. Але найважливіше для мене - не змушувати своїх дітей жити тим життям, яке вони самі не обирали. Чим більше простору ми зможемо дати їм для самостійного пізнання себе, тим краще - це те, у що я вірю найбільше", - поділилася артистка своїми поглядами на виховання.

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Про особу: Леді Гага Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Лауреатка премій "Оскар" (2019) і "Золотий глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

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