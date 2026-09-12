Горить база авіаполку РФ: потужна атака дронів накрила Таганрог — деталі

Таганрог зазнав масованого удару з боку БПЛА. Пожежі видно із супутників.

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Атака на Таганрог: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вночі дрони атакували аеродром і автозавод "ТагАЗ" у Таганрозі

На об'єктах зафіксовано пожежі та загоряння резервуара

Майданчики "ТагАЗу" використовуються для створення військових БПЛА

У ніч на 12 вересня Таганрог у Ростовській області атакували дрони. Пролунала серія вибухів, після чого виникло кілька пожеж.

Про дрони над Ростовською областю місцеві канали попереджали ще з ночі. Пізніше почали з’являтися відео від місцевих мешканців, на яких видно густий дим над містом.

відео дня

Дим над Таганрогом / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Самарської області вночі повідомив про відбиття протиповітряною обороною "масованої атаки БПЛА". У Росавіації повідомили про призупинення роботи аеропорту "Курумоч" у Самарі.

Як пише моніторинговий канал Astra, один із стовпів диму підіймається з боку військового аеродрому "Таганрог-Центральний", на якому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк РФ.

Поруч з аеродромом також розташований 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається відновленням транспортних літаків та виготовленням комплектуючих для них.

У Таганрозі спалахнули пожежі / Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, на супутникових знімках системи NASA FIRMS зафіксовано пожежі на території Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). Моніторингові ресурси повідомляють про загоряння резервуара.

Територія збанкрутілого автозаводу використовується для різних промислових і військових потреб, зокрема для складання ударних безпілотників.

NASA FIRMS також фіксує пожежу в Таганрозі на території заводу / Фото: t.me/exilenova_plus

До сьомої ранку з’явилося підтвердження наслідків атаки від влади.

"Цієї ночі наше місто зазнало масованої повітряної атаки. Силами ППО знищено БПЛА над містом. Є осередки загоряння. Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків. Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі буде уточнюватися", - повідомила голова Таганрога Світлана Камбулова.

Вибухи та пожежа в Таганрозі / Фото: t.me/exilenova_plus

Моніторинговий канал Exile+ підтверджує, що під удар потрапили ТагАЗ і військовий аеродром у Таганрозі.

"Зазнав атаки Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ) - підприємство, майданчики якого використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів для російської армії, що робить його важливим об’єктом російського ВПК. На території підприємства зафіксовано пожежу, зокрема горить резервуар", - йдеться в повідомленні.

Також масштабна пожежа зафіксована на території військового аеродрому "Таганрог-Центральний", де базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк.

Наслідки атаки на Таганрог / Фото: Exile+

Окремо Генеральний штаб повідомив про знищення одного російського літака. Водночас невідомо, чи пов’язана його втрата саме з сьогоднішньою атакою на Таганрог.

Звіт Генштабу ЗСУ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня дрони атакували місто Тольятті в Самарській області РФ. Під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

В ніч на 11 вересня Саратовську область Росії атакували дрони. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об’єктах. Під удар потрапив логістичний центр OZON - там спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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