Горить база авіаполку РФ: потужна атака дронів накрила Таганрог — деталі

Коротко:
- Вночі дрони атакували аеродром і автозавод "ТагАЗ" у Таганрозі
- На об'єктах зафіксовано пожежі та загоряння резервуара
- Майданчики "ТагАЗу" використовуються для створення військових БПЛА
У ніч на 12 вересня Таганрог у Ростовській області атакували дрони. Пролунала серія вибухів, після чого виникло кілька пожеж.
Про дрони над Ростовською областю місцеві канали попереджали ще з ночі. Пізніше почали з’являтися відео від місцевих мешканців, на яких видно густий дим над містом.
Губернатор Самарської області вночі повідомив про відбиття протиповітряною обороною "масованої атаки БПЛА". У Росавіації повідомили про призупинення роботи аеропорту "Курумоч" у Самарі.
Як пише моніторинговий канал Astra, один із стовпів диму підіймається з боку військового аеродрому "Таганрог-Центральний", на якому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк РФ.
Поруч з аеродромом також розташований 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається відновленням транспортних літаків та виготовленням комплектуючих для них.
Крім того, на супутникових знімках системи NASA FIRMS зафіксовано пожежі на території Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ). Моніторингові ресурси повідомляють про загоряння резервуара.
Територія збанкрутілого автозаводу використовується для різних промислових і військових потреб, зокрема для складання ударних безпілотників.
До сьомої ранку з’явилося підтвердження наслідків атаки від влади.
"Цієї ночі наше місто зазнало масованої повітряної атаки. Силами ППО знищено БПЛА над містом. Є осередки загоряння. Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків. Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі буде уточнюватися", - повідомила голова Таганрога Світлана Камбулова.
Моніторинговий канал Exile+ підтверджує, що під удар потрапили ТагАЗ і військовий аеродром у Таганрозі.
"Зазнав атаки Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ) - підприємство, майданчики якого використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів для російської армії, що робить його важливим об’єктом російського ВПК. На території підприємства зафіксовано пожежу, зокрема горить резервуар", - йдеться в повідомленні.
Також масштабна пожежа зафіксована на території військового аеродрому "Таганрог-Центральний", де базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк.
Окремо Генеральний штаб повідомив про знищення одного російського літака. Водночас невідомо, чи пов’язана його втрата саме з сьогоднішньою атакою на Таганрог.
Атаки на території РФ - новини
Як писав Главред, у ніч на 12 вересня дрони атакували місто Тольятті в Самарській області РФ. Під удар міг потрапити хімічний завод "КуйбишевАзот".
У ніч на 11 вересня в російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.
В ніч на 11 вересня Саратовську область Росії атакували дрони. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об’єктах. Під удар потрапив логістичний центр OZON - там спалахнула масштабна пожежа.
В ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.
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Про джерело: Exilenova+
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