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АЗС припиняють роботу: в Укрнафті зробили важливу заяву на тлі ударів РФ

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 00:00
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Після оголошення тривоги відвідувачам необхідно якомога швидше покинути територію АЗС.
Автозаправна станція
Росія завдає ударів по АЗС / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

Важливо:

  • Вводиться тимчасове припинення роботи АЗС на період повітряної тривоги
  • Причиною такого рішення стали регулярні атаки РФ на цивільні об'єкти

Мережа автозаправних комплексів компанії "Укрнафта" запроваджує тимчасове припинення роботи своїх станцій на період повітряної тривоги.

Таке рішення ухвалено на тлі загрози російських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, повідомляє компанія.

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Як повідомили в прес-службі компанії, після оголошення тривоги відвідувачам необхідно якомога швидше покинути територію АЗС і виконувати вимоги співробітників комплексу.

У "Укрнафті" пояснюють, що причиною такого рішення стали регулярні атаки на цивільні об’єкти, серед яких опиняються й автозаправні станції. Головне завдання компанії - максимально знизити можливі ризики для клієнтів та персоналу.

У разі оголошення повітряної тривоги жовтого або червоного рівня автозаправні комплекси UKRNAFTA припиняють обслуговування. Водіїв просять не затримуватися на території станції та після отримання відповідного сигналу одразу прямувати до безпечного місця.

Компанія також рекомендує дотримуватися додаткових заходів обережності:

  • не використовувати територію АЗС для тривалої стоянки автомобіля;
  • після завершення заправки або покупки не залишатися на станції без необхідності;
  • за можливості висаджувати пасажирів за межами території автозаправного комплексу.

У компанії наголошують, що дотримання цих рекомендацій дозволяє зменшити потенційні ризики під час обстрілів. У "Укрнафті" закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та насамперед дбати про власну безпеку.

Знімок екрана
/ "Укрнафта"

Мета ударів РФ по АЗС - думка експерта

За словами експерта Леоніда Невзліна, російські реактивні безпілотники атакували кілька автозаправних комплексів "Укрнафти" у Києві. Він зазначає, що це не поодинокий випадок: аналогічні удари по об’єктах паливної інфраструктури України спостерігалися в серпні та вересні одразу в шести регіонах країни.

Невзлін припускає, що таким чином Росія намагається вивести з ладу розподілену систему постачання палива перед початком зимового періоду. За його оцінкою, посилення можливостей російських "Шахедів", оснащених реактивними двигунами, стало можливим, зокрема, завдяки китайській допомозі та можливості, що зберігається, обходити введені Заходом санкційні обмеження.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

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