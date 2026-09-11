"Путіна це бісить": Клочок розкрив головний важіль тиску на Кремль

Пропозиції диктатора Володимира Путіна щодо перемир’я принципово не змінюються, нагадав Валерій Клочок.

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Валерій Клочок оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/valeriyklochok, Військовий інститут КНУ

Найважливіше із заяв Клочка:

Пропозиції Путіна щодо перемир’я принципово не змінюються

Ймовірними компромісами можуть стати морське перемир’я та відновлення експорту

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував інформацію про можливу появу нових планів щодо завершення війни в Україні.

"По-перше, той план, який оприлюднили російські пабліки, з’явився ще до приїзду Віткоффа та Кушнера. Тому вже за визначенням він не може бути тим документом, який вони привезли з Москви. По-друге, Зеленський дійсно сказав, що привезли якісь оновлені пропозиції, але не уточнив, які саме", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, пропозиції диктатора Володимира Путіна принципово не змінюються.

"Але змінилися умови. Раніше у нього не було таких проблем з експортом зерна та нафти - зараз є. І це дуже серйозний момент. Як і не було такої великої загрози глибоких ударів. Так, ракет у нас небагато, але дронів ми можемо виробляти багато. Британці серйозно допомагають, і Путіна це дратує", - пояснив він.

Співрозмовник зазначив, що ймовірними компромісами можуть стати:

перемир’я на морі;

відновлення експорту (у цьому зацікавлені як РФ, так і Україна);

припинення ударів углиб територій противника.

"Путін і надалі намагатиметься захопити Донбас. Він продовжуватиме руйнувати Слов’янськ, Краматорськ - туди постійно прилітають КАБи. Він від цього не відмовиться, бо розуміє: швидкого захоплення території не буде. Росіяни можуть повзти, захоплювати якісь кілометри, але швидкого результату не буде. Україна це також розуміє, і Зеленський налаштований тут дуже жорстко. Тому я не бачу якихось принципово нових планів", - додав Клочок.

Імовірність енергетичного перемир’я - думка експерта

Аналітик Вадим Денисенко проаналізував можливі наслідки енергетичної паузи між Києвом і Москвою. На його думку, така угода здатна дати Кремлю перепочинок одразу у двох гострих напрямках: пом’якшити паливні проблеми та зменшити наслідки холодів у прикордонних регіонах Росії, де точаться бої. При цьому ключовий економічний важіль тиску на Україну - обмеження роботи її портів - найімовірніше, у домовленості взагалі не буде зачеплено.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції та законопроект Ліндсі Грема.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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