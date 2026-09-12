РФ завдала ракетного удару по Одесі: 'приліт' у багатоповерхівку, є постраждалі

Повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску.

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Росія завдала удару по багатоповерхівці в Одесі / Фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі

В результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку

Кількість постраждалих мешканців зросла до шести

Вранці в суботу, 12 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

09:54 Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одещині зросла до 23 людей. Серед постраждалих п’ятимісячне немовля. Семеро людей та дитина госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

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08:55 Вже ​​відомо про 17 постраждалих внаслідок масованої атаки окупантів на Одесу.

08:22 "Станом на цю хвилину відомо про 16 постраждалих, серед них п’ятимісячна дитина. Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Усім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків", - повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

07:58 Кіпер повідомив, що щонайменше 12 осіб постраждали, серед них - 1 дитина.

"Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті удару повністю зруйновано верхні поверхи житлового багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску", - розповів він.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйновано, а також газопровід. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

"На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби. Усім постраждалим надається медична допомога. Розгорнуто оперативні штаби. Тривають роботи з ліквідації наслідків", - додав Кіпер.

О 07:48 голова Одеської ГВА Сергій Лисак повідомив, що на даний момент відомо про 12 постраждалих у результаті ворожого удару по місту.

"Ліквідація наслідків триває. Усі служби на місцях", - йдеться в повідомленні.

О 6:51 голова Одеської міськдержадміністрації Сергій Лисак повідомляв, що кількість постраждалих у пошкодженому будинку зросла до шести.

"Ворог атакував місто. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За попередніми даними, вже троє постраждалих", - раніше повідомляв Лисак.

Усіх постраждалих доставили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

"На місці працюють відповідні служби. Розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги людям. Інформація уточнюється", - додав голова ГВА.

Зазначимо, що близько 5:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських крилатих ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Що повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

Вночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, 8 крилатими ракетами "Калібр", 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 129 ударними БПЛА типу Shahed.

Як повідомили у ВПС ЗСУ, основний напрямок удару - Одеська область.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 110 цілей:

6 крилатих ракет "Калібр";

1 S8000 "Бандероль";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

101 БПЛА типу Shahed, Гербер та дрони інших типів.

Звіт ЗС ЗСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, у ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

3 вересня в Одесі пролунали вибухи. У результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

У ніч на 2 вересня було завдано ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.

У Росії пригрозили новим ударом "Орєшніком" по Україні

Країна-агресор Росія пригрозила Україні новим ударом із застосуванням балістичного ракетного комплексу "Орєшнік". Київ нібито "близький" до такої атаки. У Москві традиційно пов’язали цю загрозу з ударами України по російській території.

"Ми можемо застосувати "Орєшнік" за умови, що терористичні атаки на мирне населення стають дедалі частішими. Я думаю, Україна вже близька до того, щоб по ній вдарили "Орєшніком", - заявив депутат Державної думи Росії від пропутінської фракції "Єдина Росія", член парламентського комітету з питань оборони Андрій Колесник.

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Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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