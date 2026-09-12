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Путін видав нові погрози через Україну та пригрозив війною Європі

Олексій Тесля
12 вересня 2026, 01:09
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Європейські країни, нібито, самі рухаються у напрямку прямого військового протистояння з Росією, вважає диктатор РФ.
Путін, армія РФ
Володимир Путін погрожує новою війною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливо:

  • Путін погрожує Європі через можливе розміщення військ в Україні
  • У Кремлі не бачать невирішених питань із європейськими державами

Диктатор РФ Володимир Путін виступив з новими погрозами щодо можливих наслідків розміщення європейських військових в Україні.

За його твердженням, появу контингентів країн Європи на українській території Москва розцінюватиме як безпосередню участь європейських держав у війні проти Росії.

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Він стверджує, що європейські країни, нібито, самі рухаються в бік прямого військового протистояння з РФ. Він також назвав можливу присутність європейських військовослужбовців в Україні фактичним початком конфлікту між Росією та Європою.

При цьому Путін стверджує, що Росія нібито не має невирішених питань із європейськими державами. За його словами, основні суперечності між сторонами були врегульовані за підсумками Другої світової війни.

Експерт назвав можливу стратегію РФ щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може намагатися оцінити, наскільки країни НАТО готові діяти спільно в умовах потенційної кризи. Одним з елементів такої стратегії, на його думку, може стати використання існуючих розбіжностей всередині Альянсу для подальшого посилення роз’єднаності його учасників.

Бондарєв попереджає, що послаблення єдиної позиції НАТО може створити додаткові ризики для європейської безпеки. Якщо система колективної оборони виявиться менш ефективною, окремим державам Європи доведеться більше покладатися на власні збройні сили й водночас шукати додаткові формати міжнародної взаємодії.

За оцінкою експерта, у такій ситуації європейські країни можуть зіткнутися з необхідністю переглядати існуючі підходи до забезпечення безпеки та відносин із зовнішніми державами, зокрема з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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Володимир Путін військова агресія РФ
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