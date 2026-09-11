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Народний депутат отримав 9 років ув’язнення та конфіскацію майна - подробиці

Віталій Кірсанов
11 вересня 2026, 19:20
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок депутату Верховної Ради IX скликання.
Народний депутат отримав 9 років ув’язнення
Народний депутат отримав 9 років ув’язнення / колаж: Главред, фото: facebook.com/yurchenko211

Коротко:

  • Юрченка визнали винним за статтями 368 та 369-2 КК
  • Вирок набере чинності через 30 днів з дня його оголошення

Народного депутата України Олександра Юрченка засудили до дев'яти років позбавлення волі у справі про хабарництво. Крім того, суд призначив йому конфіскацію майна та заборонив протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у п’ятницю, 11 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок депутату Верховної Ради IX скликання.

відео дня

Юрченка визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 368 та частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України - отриманні неправомірної вигоди посадовою особою та зловживанні впливом.

При цьому від відбування покарання за частиною 2 статті 369-2 КК України депутата звільнили у зв’язку із закінченням строку давності.

У САП уточнили, що в цій частині обвинувачення суд перекваліфікував дії Юрченка з частини 4 статті 27 та частини 4 статті 369 КК України на частину 2 статті 369-2 КК України.

У підсумку суд призначив депутату остаточне покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін раніше обраний щодо Юрченка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 3 млн гривень.

Вирок набере чинності через 30 днів з дня його оголошення, якщо не буде оскаржений в апеляційному порядку.

У чому звинувачували Юрченко

За даними САП, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що народний депутат через посередника у завуальованій формі попросив надати йому 13 тисяч доларів неправомірної вигоди. Гроші призначалися за внесення його пропозицій до законопроекту "Про управління відходами".

Крім того, йшлося ще про 200 тисяч доларів, які мали бути використані для підкупу народних депутатів - членів відповідного комітету. За ці кошти вони мали проголосувати за запропоновані Юрченком зміни.

У середині серпня 2020 року правоохоронці зафіксували передачу та отримання депутатом через посередника першої частини коштів.

На 26–27 серпня 2020 року було заплановано передачу другої частини грошей. Однак подальше виконання спеціального завдання правоохоронців було призупинено.

Посереднику в передачі неправомірної вигоди - неофіційному помічнику народного депутата - повідомили про підозру 10 вересня 2020 року. Сам Юрченко отримав підозру 17 вересня того ж року.

Обвинувальний акт у справі направили до суду в серпні 2021 року.

Справа Юрченка - подробиці

Зазначимо, що 15 вересня 2020 року НАБУ опублікувало відео щодо цієї справи. Згідно з оприлюдненими матеріалами, влітку 2020 року до бюро надійшла інформація про "організовану групу, учасники якої отримують незаконну грошову винагороду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів". НАБУ розробило спецоперацію з внедренням до складу угруповання детектива під прикриттям.

Згідно з оприлюдненими тоді фрагментами оперативних записів, народний депутат вимагав від детектива під прикриттям гроші (він називав це "плюшками") за внесення змін до законодавства про поводження з відходами. Юрченко на записі говорив, що за просування потрібних поправок хоче отримати "200 кг плюшок".

Після повідомлення про підозру Юрченка було виключено з фракції "Слуги народу", пізніше він приєднався до депутатської групи "Відновлення України".

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Про особу: Олександр Юрченко

Олександр Юрченко - народний депутат України IX скликання, обраний у 2019 році від партії "Слуга народу" (у київському мажоритарному окрузі № 211).

До обрання до Верховної Ради був громадським активістом у Києві. У парламенті входив до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

У 2020 році НАБУ провело спецоперацію за участю детектива "під прикриттям". Юрченко через свого помічника вимагав хабар у розмірі 13 тисяч доларів за внесення поправок до законопроекту про управління відходами, а надалі - ще 200 тисяч доларів для підкупу інших членів комітету. Восени 2020 року його заарештували, але він вийшов під заставу в розмірі 3 млн гривень. Судовий процес завершився обвинувальним вироком у вересні 2026 року.

У липні 2021 року потрапив у ДТП у Львові. Патрульні запідозрили у нього наркотичне сп’яніння, що підтвердив перший тест, однак сам Юрченко це заперечував і пізніше надав чисті аналізи з незалежних лабораторій.

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