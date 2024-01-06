Дружина з дитиною залишилися на трасі: на Закарпатті працівники ТЦК викрали українця

Представники ТЦК і СП забрали чоловіка до військкомату прямо з блокпоста на дорозі. Телефон у нього забрали.

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Викрадений чоловік може перебувати в Хустському ТЦК або ж його відвезли в Рівненську область / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У селі Міжгір'я Закарпатської області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки викрали чоловіка – вони силою витягли його з автомобіля на блокпосту і відвезли його в Хустський ТЦК. Дружина українця разом з дитиною залишилися на трасі.

Про інцидент розповів народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

"Зупинили на блокпості водія люди у військовій формі ("військкоматні" по ідеї), в жорсткій формі погрозами змусили поїхати в ТЦК. Те, що в машині залишаються дружина з дитиною, не врахували. Сказали оформлять повістку в ТЦК (Дніпро) і відпустять. Обдурили. Насправді після цього він "зник", - написав нардеп у Facebook.

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Телефон у чоловіка, ймовірно, забрали.

"За викрадення людей і незаконний відбір речей нікого ж не покарали, а значить, система говорить "можна" займатися беззаконням", — додав Мазурашу.

За словами нардепа, викрадений чоловік може перебувати в Хустському ТЦК або ж його відвезли в Рівненську область.

"Дружина з дитиною залишилися в машині. Чекали, що повернеться, так само сказали "воєнкоматні"...Практики водіння у жінки немає. Прочекали розгублені з дитиною з обіду до вечора там, біля ТЦК. Вночі вже пішли шукати, де переночувати. У поліції порадили не писати заяву, мовляв, даремно витратять час...", — додав Мазурашу.

Мобілізація в Україні

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

4 січня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочинає розгляд законопроекту про Рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Процес розгляду законопроекту в комітеті триватиме кілька днів.

Раніше колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію в Україні шляхом проведення лотереї або жеребкування. Ідея Милованова полягає в тому, щоб випадковим чином вибирати день і місяць, і люди, народжені в цю дату, будуть мобілізовані до лав ЗСУ.

Тим часом народний депутат України Мар'яна Безугла втратила посаду після скандальних заяв про мобілізацію.

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