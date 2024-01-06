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Це змусить РФ капітулювати: у Бундестазі закликали прийняти важливе рішення

Юрій Берендій
6 січня 2024, 12:35оновлено 6 січня, 13:12
У Німеччині закликали передати Україні ракети Taurus для завдання ударів по території Росії та остаточного знищення Кримського мосту.
Це змусить РФ капітулювати: у Бундестазі закликали прийняти важливе рішення
У Бундестазі закликали завдавати удари по території Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Кілька представників партій німецького Бундестагу, що відповідають за питання оборони, висловили підтримку наданню Україні далекобійних ракет "Taurus" для атак по цілях на території Росії. Раніше федеральний уряд вважав цю позицію неприйнятною. Про це повідомило видання Rheinische Post.

Речниця з питань оборони від партії "зелених" Сара Нанні та Родеріх Кізеветтер, експерт з зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу і колишній полковник Бундесверу підтримали постачання ракет "Taurus" для ЗСУ. Вони наголосили, що Україні слід мати можливість використовувати ці ракети для знищення російських установок, з яких вороги запускають ракети по території України.

"Поставка крилатих ракет "Taurus" в Україну вже давно назріла", - заявила нашій редакції Сара Нанні, речниця з питань оборонної політики фракції Зелених у Бундестазі.

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Німеччина вже багато зробила у сфері протиповітряної оборони, але слід ще вивчити можливість надання більшої допомоги, вважає Нанні.

"Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки", – наголошує Нанні.

Тим часом Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.

"Taurus" важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту", – сказав він.

Експерт із зовнішньої політики ХДС і колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер навіть вбачає в непостачанні високоточної ракети посилення російських сил вторгнення та шляхів їхнього постачання.

"Росія вважає, що слабкість Заходу посилює її", - сказав Кізеветтер.

Політик також висловив думку, що за допомогою далекобійної зброї Україна може нейтралізувати стратегічні об'єкти, такі як Кримський міст, що призведе до перекриття постачання російських військ на півострів через Крим, а також знищити Чорноморський флот, що призведе до ослаблення оборони ворога і може змусити його капітулювати, звільнивши таким чином півострів.

Допомога країн-партнерів для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні до отримання додаткового фінансування від Конгресу.

Пентагон готовий передати Україні зброю на суму 4,2 мільярда доларів, але це залежить від рішення Конгресу, оскільки країна перебуває у стані війни. Спікер Міністерства оборони США Патрік Райдер пояснив, що всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені. У Пентагону є формальні повноваження для передачі зброї Україні на суму 4,2 мільярда доларів, але це потребує рішення Конгресу через стан війни в Україні.

Радник президента України Михайло Подоляк розкрив "план Б" у випадку відсутності допомоги. За його словами, "план А" передбачає постачання зброї від західних союзників, а "план Б" – це стимулювання інвестицій у військове виробництво України з боку партнерів та держави.

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новини Німеччини Ракети Taurus
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