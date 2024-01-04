Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини

Українські прикордонники не випустили за кордон батька восьми дітей з Одеси, який був знятий з військового обліку ще 19 років тому. Вони послалися на неточність в документі з ТЦК.
Інцидент стався напередодні Нового року, 31 грудня. Деталі розповіла у Facebook дружина багатодітного чоловіка, активістка, фотокореспондентка Ірина Сьомкіна-Мецкер.
"Мій чоловік віз жінку на пропускний пункт Паланка (кордон з Молдовою, – ред.), і його не випустили. Він у 2004 році був списаний зі строкової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. У 2020 його викликали повісткою, він прийшов, його знову зняли з обліку і поставили другу печатку", – написала жінка.
За словами Ірини, її чоловік – єдиний годувальник у своїх чотирьох дітей, оскільки їхня мати померла. Всього ж у нього вісім неповнолітніх дітей.
Попри всі ці обставини, на кордоні чоловікові відмовили у виїзді, сказавши, що в документі з військкомату "знятий з обліку" необхідно замінити на "виключений з обліку".
Після інциденту сім'я вирушила в ТЦК, але там відмовилися щось виправляти.
"Прийшли до військкомату, і нам сказали, що, раз він знятий з обліку, то взагалі ніякого відношення до них не має і ніяких виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням, замкнуте коло! Потрапити до військкомату неможливо. Та цариця, яка веде прийом, не хоче розмовляти! Викликали адвоката, будемо відстоювати свої права далі!" - написала Сьомкіна-Мецкер.
У п'ятницю її сім'я планує повернутися в ТЦК з адвокатом. Про результат цієї зустрічі обіцяє проінформувати.
Мобілізація в Україні
25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.
У "Слузі народу" обіцяли, що законопроект про посилення мобілізації у початковому вигляді, який вже викликав хвилю критики з боку суспільства, розглядатися Верховною Радою не буде. Замість нього депутати готують "компромісний" варіант.
4 січня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочинає розгляд законопроекту про Рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Процес розгляду законопроекту в комітеті триватиме кілька днів.
Раніше колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію в Україні шляхом проведення лотереї або жеребкування. Ідея Милованова полягає в тому, щоб випадковим чином вибирати день і місяць, і люди, народжені в цю дату, будуть покликані до лав ЗСУ.
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