УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини

Анна Ярославська
4 січня 2024, 11:42
Прикордонники заявили, що в документі необхідно виправити фразу "знято з обліку" на "виключено з обліку". Але в ТЦК в відмовилися хоч щось виправляти.
Ірина та ігор Сьомкіна-Мецкер
Ігоря Сьомкіна-Мецкер не випустили за кордон, хоча він знятий з військового обліку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/irina.semki, УНІАН

Українські прикордонники не випустили за кордон батька восьми дітей з Одеси, який був знятий з військового обліку ще 19 років тому. Вони послалися на неточність в документі з ТЦК.

Інцидент стався напередодні Нового року, 31 грудня. Деталі розповіла у Facebook дружина багатодітного чоловіка, активістка, фотокореспондентка Ірина Сьомкіна-Мецкер.

"Мій чоловік віз жінку на пропускний пункт Паланка (кордон з Молдовою, – ред.), і його не випустили. Він у 2004 році був списаний зі строкової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. У 2020 його викликали повісткою, він прийшов, його знову зняли з обліку і поставили другу печатку", – написала жінка.

відео дня

За словами Ірини, її чоловік – єдиний годувальник у своїх чотирьох дітей, оскільки їхня мати померла. Всього ж у нього вісім неповнолітніх дітей.

Попри всі ці обставини, на кордоні чоловікові відмовили у виїзді, сказавши, що в документі з військкомату "знятий з обліку" необхідно замінити на "виключений з обліку".

Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини
facebook.com/irina.semki
Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини
facebook.com/irina.semki

Після інциденту сім'я вирушила в ТЦК, але там відмовилися щось виправляти.

"Прийшли до військкомату, і нам сказали, що, раз він знятий з обліку, то взагалі ніякого відношення до них не має і ніяких виправлень вони робити не будуть, звичайно ж, косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням, замкнуте коло! Потрапити до військкомату неможливо. Та цариця, яка веде прийом, не хоче розмовляти! Викликали адвоката, будемо відстоювати свої права далі!" - написала Сьомкіна-Мецкер.

У п'ятницю її сім'я планує повернутися в ТЦК з адвокатом. Про результат цієї зустрічі обіцяє проінформувати.

Мобілізація в Україні

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

У "Слузі народу" обіцяли, що законопроект про посилення мобілізації у початковому вигляді, який вже викликав хвилю критики з боку суспільства, розглядатися Верховною Радою не буде. Замість нього депутати готують "компромісний" варіант.

4 січня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочинає розгляд законопроекту про Рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Процес розгляду законопроекту в комітеті триватиме кілька днів.

Раніше колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію в Україні шляхом проведення лотереї або жеребкування. Ідея Милованова полягає в тому, щоб випадковим чином вибирати день і місяць, і люди, народжені в цю дату, будуть покликані до лав ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Були в системі з травня": в СБУ розкрили унікальні деталі атаки на "Київстар"

"Були в системі з травня": в СБУ розкрили унікальні деталі атаки на "Київстар"

11:58 Україна
Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію: що відомо

Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію: що відомо

11:07 Україна
За успішною операцією стоїть ГУР: РФ втратила ще один літак Су-34 - ЗМІ

За успішною операцією стоїть ГУР: РФ втратила ще один літак Су-34 - ЗМІ

10:42 Україна
Всі головні новини

Популярне

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 172190

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

Це стосується всієї України : що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз 63599

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети 49665

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети

Як онук зі старезним дідом: молодиця путінста Петросяна показала обличчя сина 28646

Як онук зі старезним дідом: молодиця путінста Петросяна показала обличчя сина

Останні новини

11:58

"Були в системі з травня": в СБУ розкрили унікальні деталі атаки на "Київстар"

11:50

Чим засіяти землю, щоб не росли бур'яни: дачники розкрили секрет багатого врожаю

11:42

Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини

11:33

"Просто зіпсував Новий Рік всім": Івана Дорна росіяни "закидали брудом" за концерт

11:22

Китайський гороскоп на 4 січня 2024: Змії - щасливий день, Коню - сильна напруга

Україна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - КриволапУкраїна отримає F-16 до кінця березня, з новим радаром літак здатний вдарити на 370 км - Криволап
11:16

Українці заплатять податки за квартири в 2024 році: кому і скільки віддавати до бюджету

11:07

Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію: що відомо

10:51

У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів

10:47

Що буде, якщо ходити без шапки: доктор Габорець назвав наслідкиВідео

Реклама
10:44

Знищити Ту-95 і Ту-22 над територією Росії можливо: полковник ЗСУ назвав спосіб

10:42

За успішною операцією стоїть ГУР: РФ втратила ще один літак Су-34 - ЗМІ

10:14

Два напрямки для наступу: експерт оцінив, куди окупанти підуть після Мар'їнки

10:11

Війська РФ намагаються просунутися під Куп'янськом і Бахмутом: в ISW розкрили деталі

10:05

ШІ створив дівчину мрії кожного чоловіка: Емілі Пеллегріні підкорила Instagram

09:53

Відповідь на ракетні удари Росії: в ЄС заговорили про важливе рішення для України

09:27

Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу

09:25

Церковне свято 5 січня: що не можна робити на Водохресний святвечір

09:24

Мобілізація по лотереї: Милованова розкритикували у Мережі за ідею щодо призову

09:00

Гороскоп на завтра 5 січня 2024: Ракам - можливість, Левам - розмова з начальством

08:20

Переговори з Путіним про завершення війни: у Байдена оцінили шанси

Реклама
08:12

Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek

08:12

Чого Путін боїться найбільшеПогляд

07:37

"У нас немає "плану Б": Кулеба сказав, що буде, якщо Захід не дасть Україні зброї

07:00

У Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні

06:25

Потрібно знайти 6 прихованих слів на картинці: складна загадка на кмітливість

06:10

РФ офіційно неодноразово атакувала територію НАТОПогляд

05:34

Для чого люди кладуть пробки в вазон: проста хитрість, яка врятує ваші рослини

04:37

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

04:10

"Гаряча" зарядка для схуднення: тренерка показала, як швидко спалити жир на животіВідео

03:50

"Баффі" Сара Мішель Геллар похвалилася палким тілом в купальнику

03:25

Лише найуважніші зможуть знайти число 337 за 10 секунд: оптична ілюзія для геніїв

02:42

Як зробити випічку знову м'якою: 2 способи, які подужає навіть дитина

02:10

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

01:43

Експерт оцінив, чи зможе Україна відбивати удари російських "Кинджалів"

00:03

"Бахнула" каре і чубчик: Трінчер здивувала різкою зміною іміджу після розлучення

03 січня, середа
23:56

В Україні зросла вартість оформлення біометричних документів: що змінилося

23:26

Даша Астаф'єва жорстким матом послала всіх, хто втомився дивитися на жахи війниВідео

23:13

Пролунали дуже сильні вибухи: РФ вдарила ракетами по центру ХарковаФото

23:05

"Європа сильно відстає": Туск закликав ЄС підготуватись до війни з Росією

22:58

"Не плач, мамо": військовий вперше подзвонив рідним після повернення з полонуФотоВідео

Реклама
22:41

Одного з військових у російському полоні піддали тортурам - Лубінець про обмін з РФ

22:30

Тільки люди з "орлиним зором" побачать 3 відмінності: загадка на уважність

21:48

Комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії - ЗМІ

21:35

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військовихФотоВідео

21:00

"Україна не повинна нічого боятися": Кулеба оцінив ризики президентства Трампа

20:59

Для чого прати рушники із оцтом: результат вас вразитьВідео

20:57

У Франції прокоментували "обстріл" Бєлгорода: Медведєв лютує

20:09

"Не короткострокове завдання": коли Україна отримає F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодіаку зірвуть куш в січні: хто ці щасливчикиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти