Будуть санкції: Умеров хоче мобілізувати чоловіків, які живуть за кордоном - Welt

Українців призовного віку від 25 до 60 років в Німеччині та інших країнах попросять з'явитися в призовні пункти Збройних сил.

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У Міноборони хочуть призвати в армію українців за кордоном - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що у 2024 році хоче мобілізувати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном. Зокрема, українців призовного віку від 25 до 60 років в Німеччині та інших країнах попросять з'явитися в призовні пункти Збройних сил. Про це Умеров повідомив в інтерв'ю Welt TV.

Як зазначає видання, міністр говорив про "запрошення". Однак він дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо українці не виконають прохання.

"Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", — сказав Умеров.

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Глава Міноборони сказав, що справедливість важлива. У майбутньому мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та оснащуватимуть, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують.

"Виступати за свою країну та служити їй - не покарання. Це честь", - сказав міністр.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року до Німеччини приїхав 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. З них нині у країні перебувають 189 484 чоловіки.

Мобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що главком і Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що вважає, що мобілізацію в Україні слід повернути в ті рамки, які працювали раніше. Його не задовольняє робота ТЦК сьогодні.

Зараз у МО хочуть посилити мобілізацію шляхом більшої залученості органів місцевого самоврядування.

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