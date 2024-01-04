Залужний та Умєров висловились 'за' посилення мобілізації: депутат розкрив деталі

Військове керівництво назвало посилення мобілізації "об'єктивною складовою війни".

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У комітетах ВР почалось обговорення скандального законопроекту про посилення мобілізації / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Facebook Залужного

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали посилення мобілізації на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки. Водночас військове керівництво не проти доопрацювання вказаного законопроекту, який вже викликав критику з боку громадськості, розповів нардеп Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, Залужний та Умєров "наголосили, що посилення мобілізаціі - це об’єктивна складова війни. Не буде посилення - нема кому буде боронити державу".

"В той же час вони готові доопрацьовувати законопроект та вносити зміни, в тому числі прибрати антиконституційні положення", - написав Гончаренко.

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Загалом, підсумував нардеп, урядовий законопроект про мобілізацію планують докладно розглядати у Комітеті з нацбезпеки протягом найближчих трьох днів.

8 січня спливає термін подання альтернативних законопроектів, після цього Комітет з нацбезпеки має ухвалити рішення, що він рекомендує його Верховній Раді.

Водночас Комітет може рекомендувати відхилити усі законопроекти, затвердити один з них, або на їхній базі зробити новий комітетський законопроект і запропонувати Раді в першому читанні прийняти його, пояснив Гончаренко.

Мобілізація в Україні 2024

25 грудня 2023 року Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про посилення мобілізації. Зокрема, автори ініціативи пропонують зменшити призовний вік до 25 років, запровадити низку обмежень для ухилянтів і посилити інші покарання за ухилення від військової служби.

Документ ще вже обговорюється у комітетах ВР. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня.

Після шквалу критики з боку громадськості у правлячій монобільшості у ВР "Слузі народу" повідомили, що депутати готують "компромісний" законопроект.

"Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде прийматися / розглядатися. Я думаю, що все ж таки буде "комітетська" версія, є профільний Комітет з питань безпеки та оборони... І цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати такий більш компромісний варіант, який би дозволив за нього проголосувати", - пояснила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної й інформполітики Євгенія Кравчук.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Залужний, своєю чергою, підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

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