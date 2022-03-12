Окупанти відступають: сотні морпіхів РФ біля Одеси відмовилися воювати проти України

Російські солдати, просуваючись всередину України, розуміють, що не є миротворцями. / Скріншот

Черговий полонений російський окупант заявив, що Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Однак, це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових.

За словами солдата РФ армійське керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які слідують за основними силами Росії і вбивають тих, хто хоче втекти, повідомляє СБУ.

Військовополонений стверджує, що російські солдати, просуваючись всередину України, розуміють, що не є миротворцями.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", - зізнається бранець.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в УкраїніТим часом, в суботу, 12 березня, стало відомо, що під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, тому що зрозуміли, що відбувається.

"Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Так що перемога України - не за горами!"- додали в силовому відомстві.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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