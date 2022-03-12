Бутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні

Юрій Бутусов про війну в Україні / hromadske

Український журналіст, головний редактор видання Цензор.Ні Юрій Бутусов спрогнозував перебіг війни в Україні. За його словами, активна фаза бойових дій тільки почалася і вона буде тривалою.

В інтерв'ю засновнику видання Гордон Дмитру Гордону Бутусов сказав, що розвиток війни залежить не від формули, а від оперативних рішень.

"Це залежить від того, як мобілізується держава, якою буде тактика, стратегія, дії ворога і союзників. Те, що є зараз, - я бачу - війна надовго. На дуже довгий час. Більш того, поки Володимир Путін при владі в Росії, ця загроза не закінчиться ніколи", - зазначив журналіст.

Бутусов назвав Росію чумним бараком світової цивілізації, а санкції, що вводяться проти неї, - бетонною стіною.

Також, за його словами, РФ обурюється через втрати, які їй завдає Україна, тому намагається діяти як в Сирії і Чечні - все руйнувати.

"Путін здатний окупувати тільки силою. Там, де він зустріне відчай - він відійде. Тому, ми повинні його зупинити. Ми повинні змусити сказати його "стоп" перш, ніж він сам на це зважиться", - підсумував Бутусов.

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