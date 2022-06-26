Джонсон хоче запросити Зеленського до Лондона і влаштувати зустріч з Єлизаветою II - ЗМІ

Джонсон і Зеленський двічі зустрічалися в Києві / Фото president.gov.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту України Володимиру Зеленському приїхати з візитом до Лондона у жовтні.

Як повідомляє The Sunday Times, офіційний візит глави держави включатиме аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

Поїздка Зеленського до Британії повинна збігтися з його участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі. Штаб-квартира політичної сили схвалила цю ідею.

Видання зазначає, що команда Джонсона працює над одним з планів щодо підвищення популярності глави британського уряду.

Зазначимо, з моменту початку повномасштабного вторгнення український президент не залишав меж країни та не здійснював іноземних візитів. Водночас британський прем'єр Борис Джонсон двічі приїжджав до Києва після 24 лютого.

Візит Бориса Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський та Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

17 червня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вдруге після початку повномасштабної війни приїхав у Київ. Британський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, днями Борис Джонсон публічно пообіцяв залишити сою посаду, якщо більше не зможе допомагати Україні у війні з Росією.

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