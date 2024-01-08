Мішель спробує перешкодити Орбану взяти під контроль Єврораду - The Guardian

Європейські лідери повинні зустрітися 17 і 27-28 червня, щоб почати дебати з приводу вищих посад в блоці.

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Є багато способів уникнути Орбана на чолі Євроради, вважає Шарль Мішель / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент Ради Євросоюзу Шарль Мішель може достроково покинути свою посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні цього року. У разі відставки Мішеля тимчасовим президентом Європейської Ради може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Однак Мішель бачить багато способів уникнути того, щоб Орбан зайняв цю посаду.

У неділю Мішель відреагував на критику свого рішення.

"Я хочу прояснити, що в будь-якому випадку в червні мало бути ухвалено рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення ... Існує безліч інструментів, якщо буде політична воля, уникнути Віктора Орбана", - цитує Мішеля пише The Guardian.

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Європейські лідери повинні зустрітися 17 і 27-28 червня - після виборів до Європарламенту, які пройдуть по всьому блоку з 6-9 червня - щоб почати дебати з приводу вищих посад в блоці.

Переговори зазвичай тривали кілька місяців, а кульмінацією стало створення нової комісії в кінці листопада - саме тоді повинен був закінчитися термін повноважень Мішеля на посаді президента Ради. Але у лідерів тепер буде набагато менше часу.

Деякі спостерігачі за ЄС применшують значення кроку Мішеля. Зокрема, Хосук Лі-Макіяма з аналітичного центру Європейського Центру міжнародної політичної економії заявив, що це "просто зміщує гонку за його наступника на шість-дев'ять місяців раніше".

Інші, однак, засудили рішення президента Ради як необдумане та егоїстичне. Альберто Алеманно, професор права ЄС в Європейському коледжі, сказав, що цей крок був "не лише егоїстичним, але і безвідповідальним".

Зазначимо, за правилами ЄС, за відсутності постійного президента Ради ця посада переходить до держави-члена, яка головує в ЄС по черзі. Угорщина буде головувати в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року. В результаті Орбан фактично керуватиме Радою. Це найважливіша посада, що передбачає головування на засіданнях Ради і, разом з парламентом, є центральним у формуванні нової Єврокомісії.

Віктор Орбан та його заяви про Україну

Угорський прем'єр Віктор Орбан в черговий раз зробив заяву за лекалами пропаганди агресора Росії. Розв'язану війну проти України він назвав "військовою операцією" та сказав, що, мовляв, всі повинні бути щасливі, що "не буде оголошення війни", інакше Кремль проведе загальну мобілізацію.

Орбан стурбований можливим членством України в Європейському Союзі. Він вважає, що це призведе до перерозподілу центральноєвропейської допомоги, яка надавалася країнам-членам, на користь України.

15 грудня Орбан заявив, що процес вступу України до Євросоюзу "можна буде заблокувати щонайменше 75 разів". За словами Орбана, остаточне рішення ухвалюватиме угорський парламент. Політик продовжує стверджувати, що майбутнє членство України в ЄС "матиме негативні наслідки".

Через Орбана Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році.

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