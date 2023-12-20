Орбан проти вступу України до ЄС через страх втратити європейські гроші

Прем'єр Угорщини заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до зменшення дотацій для Угорщини.

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Угорщиниа побоюється, що через вступ України до ЄС залишиться без фінансування / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com / PM_ViktorOrban

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан занепокоєний можливим членством України в Європейському союзі. Він вважає, що це призведе до перерозподілу центральноєвропейської допомоги, яка надавалася країнам-членам, на користь України. Про це Орбан інтерв'ю TV2.

Орбан наголосив, що країни, які перебувають у стані війни, ніколи раніше не виражали бажання вступати до Євросоюзу. Він сумнівається стосовно можливості України вступити до ЄС разом із тимчасово окупованими територіями. Наразі не ведеться жодних обговорень про "часткове членство" України у Євросоюзі.

"Певно, що у разі вступу України вся підтримка, яку досі отримали країни Центральної Європи, включно з Угорщиною, дістанеться їм", - сказав Орбан. відео дня

Він також підкреслив, що утримання Угорщини від прийняття рішення, до якого "намагаються примусити" інші країни-члени, було однією з найскладніших частин саміту ЄС.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС в Брюсселі затвердили рекомендацію Європейської комісії щодо початку переговорів про членство з Україною та Молдовою. Глава Європейської ради Шарль Мішель підкреслив, що це рішення є важливим сигналом для народів України та Молдови, а також для всього Європейського континенту.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, не застосувавши вето до рішення. Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вигадав стратегію для виходу з тупика у питанні позиції Угорщини стосовно України.

Також вступ України до Євросоюзу, за деякими прогнозами, може бути відтермінований принаймні до 2030 року через низку проблем. Зазначається, що цей крок став би найрадикальнішою зміною в ЄС за останні десятиліття.

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