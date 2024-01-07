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Президент Євроради Мішель хоче достроково піти з посади, його може замінити Орбан: деталі

Альона Вороніна
7 січня 2024, 10:33оновлено 7 січня, 11:54
Мішель планує балотуватися на виборах до Європарламенту, тому може піти з посади президента Євроради достроково. Цю посаду може тимчасово зайняти Орбан.
Шарль Мишель, Виктор Орбан
Президент Євроради Мішель хоче достроково піти з посади/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Президент Ради Євросоюзу Шарль Мішель може достроково залишити свою посаду, тому що він має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні цього року.

Про це Мішель заявив в інтерв’ю бельгійській газеті De Standaard. Він хоче залишити посаду і з червня приєднатися до бельгійської ліберальної партії MR – Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), щоб взяти участь у виборах до Європарламенту.

Через це він планує залишити крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця 2024-го року, коли закінчиться його мандат.

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Він зазначив, що наприкінці червня чи на початку липня Європейська рада зможе ухвалити рішення про наступника.

Орбан може стати тимчасовим президентом Євроради

У разі відставки Мішеля тимчасовим президентом Європейської ради може стати прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан.

Справа у тому, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той момент головуватиме в Раді ЄС. А на той проміжок часу якраз припадає президентство Угорщини у Єврораді, тому тимчасово крісло президента вищого політичного органу ЄС може зайняти угорський прем’єр Орбан.

Якщо Мішель залишить свою посаду, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Але якщо їм не вдасться швидко дійти згоди, то головування у Європейській раді тимчасово перейде до Орбана.

Вступ України до ЄС

Раніше Шарль Мішель повідомляв, що Європейська рада відкрила переговори про вступ України до ЄС. Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

Після цього президент Євроради назвав дату, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС. Шарль Мішель наголосив, що рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Україною є сильним політичним сигналом та важливим кроком.

У той же час повідомлялося, що Орбан проти вступу України до ЄС через страх втратити європейські гроші. Прем'єр Угорщини заявив, що вступ України до Європейського Союзу призведе до зменшення дотацій для Угорщини.

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Євросоюз Європейський совет Віктор Орбан Шарль Мішель Європейський союз
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