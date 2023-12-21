"Друг Путіна" Орбан назвав війну в Україні "операцією" і вибухнув загрозою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час своєї пресконференції в Будапешті зробив заяву, що "коли Росія оголосить війну, тоді і буде війна".

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Війни між Росією і Україною "немає" - Орбан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Угорський прем'єр Віктор Орбан в черговий раз зробив заяву за лекалами пропаганди агресора Росії. Розв'язану війну проти України він назвав "військовою операцією" і сказав, що, мовляв, всі повинні бути щасливі, що "не буде оголошення війни", інакше Кремль проведе загальну мобілізацію.

Як повідомляє Bloomberg, під час своєї щорічної пресконференції в Будапешті він відмовився назвати найбільшу з Другої світової війну війною.

"Це військова операція", - сказав Орбан у руслі російської пропаганди.

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За його словами, між двома країнами не була оголошена війна.

"Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна", - цинічно заявив прем'єр Угорщини.

Також він додав, що всі, мовляв, повинні бути щасливі, що Росія не оголошує війну, інакше Кремль проведе загальну мобілізацію.

"Ми повинні бути щасливі, що не буде оголошення війни, тому що тоді буде загальна мобілізація в Росії. Я нікому цього не бажаю", - підкреслив Віктор Орбан.

Блокада Угорщиною допомоги Україні від Євросоюзу

Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро допомоги через позицію Угорщини. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заблокував ініціативу.

Пізніше Орбан зізнався, що Угорщина розблокує 50 млрд для України, якщо Євросоюз розморозить всю суму з 30 мільярдів євро, яку Брюссель повинен виділити Будапешту. Мовляв, Угорщина повинна забрати те, що їй належить.

Євросоюз може надати Україні €50 млрд без згоди Угорщини, визнав Віктор Орбан. За його словами, волю Будапешта в ЄС можна обійти. Рішення може бути ухвалене поза бюджетним процесом Євросоюзу.

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