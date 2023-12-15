Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти Росії

Подробиці нового пакету економічних обмежень не розголошуються. Відомо, що він включає заборону на поставки російських алмазів.

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В Євросоюзі погодили новий пакет санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Глави країн-членів Євросоюзу дійшли згоди про дванадцятий пакет санкцій проти Росії. Остаточне рішення щодо нового пакету санкцій має бути ухвалено найближчими днями.

Як пише The Guardian, подробиці нового пакету економічних обмежень не розголошуються, але відомо, що раніше рекомендований Єврокомісією пакет санкцій включав пропозиції щодо перекриття комерційних доходів, отриманих від торгівлі російськими алмазами. Також санкції були спрямовані проти низки російських чиновників і бізнесменів, серед яких зокрема і син експрезидента Дмитра Медведєва.

За словами співрозмовників видання, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала остаточного схвалення до пізнього вечора четверга, 14 грудня.

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Австрія скаржилася на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Повідомляється, що країни ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляв Главред, раніше Словаччина на чолі з проросійським прем'єром і "другом Путіна" Робертом Фіцо попередила, що ветує новий пакет санкцій проти Росії, якщо в ньому будуть обмеження проти російського ядерного палива.

Тим часом Комітет з питань закордонних справ Палати Представників Конгресу США підтримав законопроект про передачу російських конфіскованих активів Україні. Протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі.

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