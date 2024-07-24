УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

Анна Ярославська
24 липня 2024, 08:33
210
Трамп, найімовірніше, скоротить допомогу Україні та підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, яка буде сильно перекошена на користь Росії.
Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа
Трамп може спробувати схилити Україну до миру в інтересах РФ - Time / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, можливо, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Утім, з часом він може зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін з ним грає.

Як пише видання Time, офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Трампа може означати для їхньої війни з Росією. Багато хто дійшов висновку, що історія поваги до автократів, таких як Володимир Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики, може призвести до катастрофи для України.

Утім, зазначає TIME, "не всі прогнози настільки жахливі, як можна було б очікувати".

відео дня

Один з українських чиновників на умовах анонімності розповів виданню, що в разі перемоги кандидата від Республіканської партії, "перші вісім або десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими".

"Трамп, найімовірніше, скоротить допомогу Україні і підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, яка буде сильно перекошена на користь Росії. Як і попередні президенти США, на початку свого терміну Трамп також може прагнути до перезавантаження відносин із Володимиром Путіним. Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - припустив чиновник.

Співрозмовник видання також не виключив, що новий президент США врешті-решт усвідомить, "що Путіну немає жодного діла до нього та його порядку денного", і "саме тоді ми можемо почати бачити певні переваги від Трампа, адже він не захоче, щоб Путін із ним грався".

Крім того, як зазначає Time, намагаючись переконати Трампа та його майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса, українці також розраховують на допомогу союзників у Європі та американського військово-промислового комплексу, який може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити (Трампу. - ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в "червоних" штатах (штати, у яких на виборах підтримують кандидатів-республіканців. - ред.). Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", - зазначив виданню український чиновник.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Вибори у США 2024 - останні новини

Президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і наразі слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

З'явилися результати опитування CNN щодо потенційного протистояння між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс на виборах президента США восени 2024 року.

Зазначається, що перегони будуть запеклими. Трамп набирає 48% підтримки в середньому за шістьма свіжими дослідженнями, Гарріс - 47%.

Тим часом Байден не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участі у виборах 2024 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп вибори у США війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

11:02 Україна
"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:23 Україна
В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

10:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту 3551

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагару 3222

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагару

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення 2924

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося 2239

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

Останні новини

11:02

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

10:47

В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

10:46

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

10:23

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:20

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
10:18

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

09:54

У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталіФото

09:50

Популярний український музикант уперше розповів, чим займається на службі в ЗСУ

09:26

Брови вищипали: зрадниця Лорак показала доньку, яка ошелешила всіх своєю зовнішністю

Реклама
09:23

Вночі РФ атакувала Ізмаїл: є "прильоти" в порт і багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

09:09

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

09:00

Путін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 році

08:46

Місячний посівний календар на серпень: що посадити в останній місяць літа

08:33

Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

08:10

Не варто недооцінювати ворога: що відбувається на фронтіПогляд

07:35

ЗСУ можуть потрапити в оточення: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Донбасі

06:38

У Харкові пролунали вибухи: РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблийФото

06:10

Дві головні пробеми для Трампа у заміні Байдена на ГаррісПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день

05:30

Як правильно поливати рослини: головне правило, яке збереже урожай

Реклама
04:45

"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війниВідео

03:30

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

02:30

Співак-жиголо Прохор Шаляпін публічно образив Лайму Вайкуле

02:11

Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

02:00

"Через святковий спосіб життя": відомий продюсер висловився про повернення втікача Винника в Україну

01:30

Чому Гарріс замінить Байдена на виборах: з'явилася несподівана версія

00:15

Вінницька назвала росіян, які проявили людяність під час війни

00:14

Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця

23 липня, вівторок
23:55

У чому різниця між родзинками та сушеним виноградом: відповідь вас здивуєВідео

23:26

Потрібна рідкісна навичка: Кейт і Вільям відкрили цікаву вакансію

23:04

Вибори в США: Гарріс раптово вирвалась у президентській гонці

23:01

Репяхова зізналася, чому Павлік не підтримує її ідею про другу дитину

22:37

Світла буде більше: в Україні зменшили обсяги відключень електроенергії до кінця доби

22:27

Хто більше вигідний Росії - Гарріс чи Трамп: експерт дав однозначну відповідь

22:11

Росіяни звели велику базу за 200 км від фронту: ЗМІ показали кадри обʼєкта

22:03

Україна - Ірак, історичний матч для нас на Олімпіаді 2024

22:03

Що обов'язково має бути у раціоні кішки: яка небезпека від корму

21:41

MamaRika вперше розповіла, чому ледь не розлучилася з чоловіком

21:38

Путін буде "дуже небезпечним": британський генерал назвав рік початку війни РФ з НАТО

20:49

Генштаб підтвердив ураження порому в порту "Кавказ": які наслідки

Реклама
20:19

"Нам потрібно більше ППО": Єрмак вперше поговорив з помічником Камали Харріс

19:55

Ідеальний овочевий салат "Асорті": будете всю зиму радіти - швидкий рецептВідео

19:46

Байден озвався на тлі "жовтих" чуток про свою "смерть": готує виступ

19:39

Не витримала критики після замаху на Трампа: глава Секретної служби йде у відставку

19:34

В Україні оголосили штормове попередження: де влуплять грозові дощі, град та шквали

19:27

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

19:10

План Джонсона для Трампа: що потрібно зрозуміти УкраїніПогляд

19:07

Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня

18:41

Покарали вищі сили: путініст Філіп Кіркоров потрапив в епіцентр урагану

18:29

У Резерв+ з'явилася спеціальна позначка: в Міноборони пояснили, хто її отримав

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти