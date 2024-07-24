Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

Трамп, найімовірніше, скоротить допомогу Україні та підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, яка буде сильно перекошена на користь Росії.

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Трамп може спробувати схилити Україну до миру в інтересах РФ - Time / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то він, можливо, скоротить військову допомогу Україні та підштовхне офіційний Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Утім, з часом він може зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін з ним грає.

Як пише видання Time, офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Трампа може означати для їхньої війни з Росією. Багато хто дійшов висновку, що історія поваги до автократів, таких як Володимир Путін, і "трансакційний" підхід до зовнішньої політики, може призвести до катастрофи для України.

Утім, зазначає TIME, "не всі прогнози настільки жахливі, як можна було б очікувати".

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Один з українських чиновників на умовах анонімності розповів виданню, що в разі перемоги кандидата від Республіканської партії, "перші вісім або десять місяців, тобто весь 2025 рік, будуть дуже важкими".

"Трамп, найімовірніше, скоротить допомогу Україні і підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, яка буде сильно перекошена на користь Росії. Як і попередні президенти США, на початку свого терміну Трамп також може прагнути до перезавантаження відносин із Володимиром Путіним. Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", - припустив чиновник.

Співрозмовник видання також не виключив, що новий президент США врешті-решт усвідомить, "що Путіну немає жодного діла до нього та його порядку денного", і "саме тоді ми можемо почати бачити певні переваги від Трампа, адже він не захоче, щоб Путін із ним грався".

Крім того, як зазначає Time, намагаючись переконати Трампа та його майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса, українці також розраховують на допомогу союзників у Європі та американського військово-промислового комплексу, який може отримати величезні прибутки від продовження виробництва зброї для потреб ЗСУ.

"Вони можуть пояснити (Трампу. - ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в "червоних" штатах (штати, у яких на виборах підтримують кандидатів-республіканців. - ред.). Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", - зазначив виданню український чиновник.

Вибори у США 2024 - останні новини

Президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і наразі слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

З'явилися результати опитування CNN щодо потенційного протистояння між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс на виборах президента США восени 2024 року.

Зазначається, що перегони будуть запеклими. Трамп набирає 48% підтримки в середньому за шістьма свіжими дослідженнями, Гарріс - 47%.

Тим часом Байден не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участі у виборах 2024 року.

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